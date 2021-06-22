Петербургская жара отличилась дважды за день. Главный синоптик города заявил о новом температурном рекорде

Июньский зной продолжает ставить рекорды. За минувший день максимальные значения на термометрах были зафиксированы в городе дважды. О новом температурном рекорде вечером 22 июня заявил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.
«Максимум сегодня в Петербурге 33,5 градуса. Это значение нового рекорда для 22 июня», — сообщил Колесов.
Ранее о температурном рекорде, зафиксированном на главной городской метеостанции по состоянию на два часа дня, рассказал ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус. По его данным, в это время температура воздуха достигла отметки в 32,9 °С, что на 0,4 °С выше, чем было в этот день в 1917 году.
Погода продолжает смеяться над петербуржцами, обещая через прогнозы синоптиков сменить жаркий настрой на прохладу после долгожданного дождя. Однако пока что за четыре знойных дня горожане, и далеко не все, дождались лишь мелкой мороси.
Жара выводит из нормального рабочего процесса не только горожан, но и технику. Накануне в нескольких районах не было света, вечером 22 июня из строя вышел кабель на станции метро «Парнас». Закрыть пришлось часть 2 линии, от «Удельной» и до конца на север. После двух часов ожидания в вагонах петербуржцы пошли до станции сами.