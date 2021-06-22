Петербургская жара отличилась дважды за день. Главный синоптик города заявил о новом температурном рекорде

Июньский зной продолжает ставить рекорды. За минувший день максимальные значения на термометрах были зафиксированы в городе дважды. О новом температурном рекорде вечером 22 июня заявил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.



«Максимум сегодня в Петербурге 33,5 градуса. Это значение нового рекорда для 22 июня», — сообщил Колесов.

Ранее о температурном рекорде, зафиксированном на главной городской метеостанции по состоянию на два часа дня, рассказал ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус. По его данным, в это время температура воздуха достигла отметки в 32,9 °С, что на 0,4 °С выше, чем было в этот день в 1917 году.