Умерла филолог Лидия Савельева — потомок Пушкина. Она училась в ЛГУ у Жирмунского и работала в Петрозаводске

В столице Карелии Петрозаводске на 85-м году ушла из жизни Лидия Савельева — крупный российский филолог.



О смерти сообщил интернет-журнал «Лицей», автором которого она была. Она попала в больницу, заболев коронавирусом. Там она встретила свой 84-й год рождения 7 июня и в ночь на 20 июня умерла.

