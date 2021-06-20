Умерла филолог Лидия Савельева — потомок Пушкина. Она училась в ЛГУ у Жирмунского и работала в Петрозаводске

В столице Карелии Петрозаводске на 85-м году ушла из жизни Лидия Савельева — крупный российский филолог.
О смерти сообщил интернет-журнал «Лицей», автором которого она была. Она попала в больницу, заболев коронавирусом. Там она встретила свой 84-й год рождения 7 июня и в ночь на 20 июня умерла.
Лидия Савельева родилась 7 июня 1937 года в селе Семёновское Московской области в филологической семье. В 1954 году окончила с золотой медалью Полтавскую среднюю школу имени Короленко. Затем отучилась на филологическом факультете Ленинградского государственного университета. Ей преподавали известные филологи: академик Жирмунский, профессор Томашевский, Пропп и другие. После окончания ЛГУ приехала в Петрозаводск вместе с мужем Замиром Курбановым. Доктор филологических наук, профессор Лидия Савельева до июня 2011 года была сотрудником кафедры русского языка Петрозаводского госуниверситета, с 1963 по 2013 год работала в Карельском государственном педагогическом институте. Она дешифровала славянскую азбуку и ввела понятие экологии языка, широко известны её исследования по истории русского языка, палеославистике, лингвопоэтике. Имеет медаль «Ветеран труда», знак «Отличник народного просвещения», «Заслуженный деятель науки РК», «Заслуженный деятель науки РФ», медаль «К 200-летию
Лидия Владимировна Савельева — прямой потомок поэта Александра Пушкина. Его старший сын Александр Александрович был дедом Софьи Николаевны — бабушки Лидии Владимировны.