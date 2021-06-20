Инновационную дорожную разметку заметили на Уральской улице в Василеостровском районе Петербурга.
Читатель «Фонтанки» Антон
Посреди проезжей части просел асфальт. Рядом с «порталом» стоит водоналивное ограждение, но его заботливым горожанам показалось мало. Яму обвели по контуру и сделали предупреждающие надписи, целых две. Фотографиями ноу-хау 20 июня поделился с «Фонтанкой» читатель Антон.
«Узрел новейшую разметку. Идея ок, реализация хромает. По стандарту, буквы должны быть сильно вытянуты по вертикали, чтобы считываться водителем. Но главное, работает!» — пишет Антон.