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Для тех, кто умеет читать: у ямы на Уральской сделали особую разметку

В Петербурге автомобилистов предупредили разметкой не по ГОСТу

Инновационную дорожную разметку заметили на Уральской улице в Василеостровском районе Петербурга.

Читатель «Фонтанки» Антон

Посреди проезжей части просел асфальт. Рядом с «порталом» стоит водоналивное ограждение, но его заботливым горожанам показалось мало. Яму обвели по контуру и сделали предупреждающие надписи, целых две. Фотографиями ноу-хау 20 июня поделился с «Фонтанкой» читатель Антон.

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«Узрел новейшую разметку. Идея ок, реализация хромает. По стандарту, буквы должны быть сильно вытянуты по вертикали, чтобы считываться водителем. Но главное, работает!» — пишет Антон.

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Комментарии (7)

261844081
А между прочим очень полезная вещь. И на тротуаре важно также сделать, а то в тени не видно и падаешь, вообще что-то тут не то, раз в городе стало так много подобных яс
AlBerkut
Надо у каждой ямы 'карнавальный' писать...
Может тогда оперативно будут заделывать 🤔😂
aaignat
Только мимо ехал, уже закатали
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