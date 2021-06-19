Жителю Петербурга Дмитрию пришлось покинуть машину «Яндекс.Такси» на полпути, так как поездка была потенциально опасной. Водитель просто не мог вести машину — то ли жара была виновата, то ли запрещённые вещества.



Видеозаписью из салона «Соляриса» мужчина поделился 19 июня в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Такси он заказал накануне вечером. Уже в машине он заподозрил неладное. Водитель по имени Мардон был явно не в адеквате: мимика расслаблена, говорить не мог, дорогу не понимал, беспокойные руки то и дело что-то ощупывали под рулём. Дмитрию пришлось управлять поездкой буквально в ручном режиме. Как рассказал петербуржец корреспонденту «Фонтанки», выйти пришлось на полпути.

