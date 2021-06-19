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Пассажиру такси в Петербурге пришлось управлять поездкой в ручном режиме. Водитель был не в состоянии

Петербуржец прервал поездку в такси из-за неадекватного водителя

Жителю Петербурга Дмитрию пришлось покинуть машину «Яндекс.Такси» на полпути, так как поездка была потенциально опасной. Водитель просто не мог вести машину — то ли жара была виновата, то ли запрещённые вещества.

Видеозаписью из салона «Соляриса» мужчина поделился 19 июня в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Такси он заказал накануне вечером. Уже в машине он заподозрил неладное. Водитель по имени Мардон был явно не в адеквате: мимика расслаблена, говорить не мог, дорогу не понимал, беспокойные руки то и дело что-то ощупывали под рулём. Дмитрию пришлось управлять поездкой буквально в ручном режиме. Как рассказал петербуржец корреспонденту «Фонтанки», выйти пришлось на полпути.

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

«Когда появилась возможность выйти, я вышел, на КАД решил не выходить», — объяснил он.

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Комментарии (6)

bigjohn65
Просто не надо пользоваться джихад-такси. Глядишь, и Мардонов поменьше станет.
264735301
Пассажиру следовало не снимать его на телефон и ехать, а сразу выйти и позвонить в полицию. А если товарищ убьет кого-то?
bluxer
Заподозрить неладное можно было ещё на стадии заказа такси по цене трамвая))
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