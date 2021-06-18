Пожарные тушили крышу электробуса на юго-востоке Петербурга. Горела аккумуляторная батарея

Сообщение о пожаре поступило в 18:40. У дома 45 на улице Седова загорелся электробус. Прибывшие по указанному адресу специалисты выяснили, что горит аккумуляторная батарея, установленная на его крыше.



Возгорание локализовали в 19:08. Сведения о пострадавших не поступали.

В пресс-службе «Пассажиравтотранса» сообщили, что их электробусы не курсируют в Невском районе Петербурга. Представитель «Горэлектротранса» на вопрос «Фонтанки» ответил, что информация о подобном происшествии с участием их транспорта им не поступала.