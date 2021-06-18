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Пожарные тушили крышу электробуса на юго-востоке Петербурга. Горела аккумуляторная батарея

Пожар произошёл в Невском районе Петербурга вечером 18 июня. Как сообщили в городском управлении МЧС, его сотрудники тушили крышу электробуса.

Сообщение о пожаре поступило в 18:40. У дома 45 на улице Седова загорелся электробус. Прибывшие по указанному адресу специалисты выяснили, что горит аккумуляторная батарея, установленная на его крыше.

Возгорание локализовали в 19:08. Сведения о пострадавших не поступали.

В пресс-службе «Пассажиравтотранса» сообщили, что их электробусы не курсируют в Невском районе Петербурга. Представитель «Горэлектротранса» на вопрос «Фонтанки» ответил, что информация о подобном происшествии с участием их транспорта им не поступала.

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Комментарии (9)

Karl_Ivanovich
Вот они - экологически чистые и смертельно опасные технологии.
Нет ничего лучше дизеля!
Alex000
Литий?
aaignat
Хорошо, что не произошёл ХЛОПОК
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