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Грузовик прилег и полностью перекрыл съезд с КАД на Рабфаковскую улицу. Ждут спецтехнику

ДТП с большегрузом полностью закрыло один из съездов на КАД Петербурга

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Большой «перевертыш» заткнул собой один из съездов на развязке кольцевой автодороги Петербурга с проспектом Обуховской Обороны. Чтобы освободить проезд, ждут спецтехнику.

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 18 июня около 15 часов поступила информация о ДТП на съезде с внутреннего кольца КАД на Рабфаковскую улицу. Водитель грузовика не справился с управлением, и машина опрокинулась на бок.

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В результате ДТП проезд оказался перегорожен, движение по съезду в настоящее время полностью перекрыто. На месте работают сотрудники МЧС и представители обслуживающей дорогу подрядной организации, ожидают приезда спецтехники для подъема грузовика. Пострадавших в ДТП нет.

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