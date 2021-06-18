Большой «перевертыш» заткнул собой один из съездов на развязке кольцевой автодороги Петербурга с проспектом Обуховской Обороны. Чтобы освободить проезд, ждут спецтехнику.



Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 18 июня около 15 часов поступила информация о ДТП на съезде с внутреннего кольца КАД на Рабфаковскую улицу. Водитель грузовика не справился с управлением, и машина опрокинулась на бок.