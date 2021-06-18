Два грузовика затонули при переправе через ручей в Амурской области 18 июня. В одном ехали вахтовики. На сушу выбралась только половина.
Как сообщает администрация Тындинского района на официальной странице в Facebook, около 11 часов утра пятницы по местному времени в экстренные службы поступило сообщение о том, что в 7 километрах от поселка Олекма при переправе через ручей Ханикан опрокинулись в воду и затонули самосвал КАМАЗ и вахтовый автомобиль «Урал». Последний перевозил работников ООО ЭСК «Энергомост». По данным районной администрации, в машине было 9 человек, МВД сообщало о восьмерых.
Четыре человека смогли выбраться из воды самостоятельно до прибытия спасателей, водителя одной из машин спасли работники пожарного поста. Всем им оказали медицинскую помощь, а одного из самостоятельно выбравшихся с травмой правой кисти грузовым поездом отправили в больницу поселка Юктали.
Четыре человека все еще остаются пропавшими без вести. На месте организовали группу для поиска. Как пишет ТАСС со ссылкой на МВД Амурской области, среди пропавших в том числе водитель «Урала». В ведомстве уточняют, что ЧП произошло в труднодоступном месте.
Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Амурской области, по факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). На место направили следователей-криминалистов аппарата следственного управления.