Два грузовика затонули при переправе через ручей в Амурской области 18 июня. В одном ехали вахтовики. На сушу выбралась только половина.

Как сообщает администрация Тындинского района на официальной странице в Facebook, около 11 часов утра пятницы по местному времени в экстренные службы поступило сообщение о том, что в 7 километрах от поселка Олекма при переправе через ручей Ханикан опрокинулись в воду и затонули самосвал КАМАЗ и вахтовый автомобиль «Урал». Последний перевозил работников ООО ЭСК «Энергомост». По данным районной администрации, в машине было 9 человек, МВД сообщало о восьмерых.