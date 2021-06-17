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КАД будут перекрывать между Рябовским и Колтушским шоссе для монтажа опоры

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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Движение по кольцевой автодороге Петербурга между развязками с Рябовским и Колтушским шоссе будут полностью перекрывать две ночи подряд. Там установят П-образную металлическую опору для знаков переменной информации.

Как сообщает 17 июня пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», проезд будут перекрывать на 42-м километре внешнего и внутреннего кольца КАД на 20 минут — с 00:00 до 00:20. В ночь с 23 на 24 июня закроют внутреннее кольцо, а в ночь с 24 на 25 июня — внешнее.

Перекрытия необходимы, чтобы обеспечить безопасность участников дорожного движения во время монтажа ригеля конструкции. Информация о полном перекрытии КАД будет выведена на табло и знаки переменной информации. Работы выполняются ночью, чтобы избежать заторов. Ведет их ООО «ПрофИнженерСтрой».

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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