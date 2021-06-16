В Ленобласти не планируют объявлять обязательную вакцинацию. Но ограничат плановую госпитализацию

«На прошлой неделе мы объявили, что в случае ухудшения эпидситуации ряд предприятий, в том числе общепита, не смогут работать, если привито менее 80% сотрудников. Но эта мера не повторяет московскую, она является стимулирующей, а не запретительной», — цитирует главу Ленобласти 16 июня портал 47news.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что вводить обязательную вакцинацию от коронавируса по примеру Москвы и Подмосковья в регионе не планируется. При этом, по его словам, в ближайшее время будет принято решение об ограничении плановой госпитализации.

«Количество коек, необходимых для госпитализации, увеличивается, силы врачей тоже ограничены. Готовлю постановление, где будет прописан новый порядок плановой госпитализации. Там будет пункт о необходимости привиться. Каков будет промежуток между уколом и возможностью лечь в больницу, сейчас как раз рассматриваем», — добавил Дрозденко.



Также предполагается, что сотрудникам бюджетной сферы могут разрешить не приходить на работу после прививки с сохранением оплачиваемых дней. Ранее Александр Дрозденко говорил, что возможно лишение ряда льгот тех, кто не привился от коронавируса.



Напомним, что 16 июня Москва, а следом и Московская область объявили об обязательной вакцинации в сфере услуг. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что прививка «личное дело до тех пор, пока ты сидишь дома». «Фонтанка» публикует список профессий, попавших под обязательную вакцинацию в Москве.

В свою очередь, в петербургском Роспотребнадзоре отметили, что документ об обязательной вакцинации в Северной столице не разрабатывают.

