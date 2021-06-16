В Ленобласти не планируют объявлять обязательную вакцинацию. Но ограничат плановую госпитализацию

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что вводить обязательную вакцинацию от коронавируса по примеру Москвы и Подмосковья в регионе не планируется. При этом, по его словам, в ближайшее время будет принято решение об ограничении плановой госпитализации.
«На прошлой неделе мы объявили, что в случае ухудшения эпидситуации ряд предприятий, в том числе общепита, не смогут работать, если привито менее 80% сотрудников. Но эта мера не повторяет московскую, она является стимулирующей, а не запретительной», — цитирует главу Ленобласти 16 июня портал 47news.
«Количество коек, необходимых для госпитализации, увеличивается, силы врачей тоже ограничены. Готовлю постановление, где будет прописан новый порядок плановой госпитализации. Там будет пункт о необходимости привиться. Каков будет промежуток между уколом и возможностью лечь в больницу, сейчас как раз рассматриваем», — добавил Дрозденко.
Также предполагается, что сотрудникам бюджетной сферы могут разрешить не приходить на работу после прививки с сохранением оплачиваемых дней. Ранее Александр Дрозденко говорил, что возможно лишение ряда льгот тех, кто не привился от коронавируса.
Напомним, что 16 июня Москва, а следом и Московская область объявили об обязательной вакцинации в сфере услуг. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что прививка «личное дело до тех пор, пока ты сидишь дома». «Фонтанка» публикует список профессий, попавших под обязательную вакцинацию в Москве.
В свою очередь, в петербургском Роспотребнадзоре отметили, что документ об обязательной вакцинации в Северной столице не разрабатывают.
В Кремле по этому поводу подчеркнули, что в России «никакой обязательной вакцинации нет».
«Фонтанка» проводит опрос среди читателей, кого, по их мнению, необходимо принудительно привить в Петербурге.