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Петербуржец решил помахать кулаками в отделе полиции. Сломанный нос превратился в уголовное дело

Житель Петербурга стал фигурантом уголовного дела, ударив полицейского

В Петербурге ведётся расследование уголовного дела о применении насилия в отношении представителя власти. Дополнительные проблемы себе создал мужчина, задержанный за административное правонарушение. Подробности истории 16 июня приводит городской СК.

Обвиняемому в этом преступлении 39 лет. Накануне его доставили в 32-й отдел полиции Невского района во 2-м Рабфаковском переулке. Находясь там, он ударил кулаком по лицу сотрудника, который находился при исполнении обязанностей. Последний получил закрытый перелом носа со смещением и травму головы.

Уголовное дело возбуждено по 318-й статье УК РФ. «В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего», — добавили в городском СК.

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Комментарии (5)

chip1
Давайте угадаем. агрессивный петербуржец - бывший, либо действующий силовик?)
RemyMartin
Помнится жемчужный Вадик тоже помдежу в рыло зарядил… потом помирились
zelf
Так голова у полицая по жизни наверное травмирована.
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