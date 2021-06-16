Петербуржец решил помахать кулаками в отделе полиции. Сломанный нос превратился в уголовное дело

В Петербурге ведётся расследование уголовного дела о применении насилия в отношении представителя власти. Дополнительные проблемы себе создал мужчина, задержанный за административное правонарушение. Подробности истории 16 июня приводит городской СК.
Обвиняемому в этом преступлении 39 лет. Накануне его доставили в 32-й отдел полиции Невского района во 2-м Рабфаковском переулке. Находясь там, он ударил кулаком по лицу сотрудника, который находился при исполнении обязанностей. Последний получил закрытый перелом носа со смещением и травму головы.
Уголовное дело возбуждено по 318-й статье УК РФ. «В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего», — добавили в городском СК.