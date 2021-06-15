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Дождевые облака из Петербурга снесет сильный ветер

МЧС Петербурга предупреждает об ухудшение погодных условий 16 июня

Сильный ветер ожидают в Петербурге синоптики 16 июня.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС» 16 июня, завтра в городе местами в прибрежных районах Финского залива ожидается усиление ветра. Его порывы могут достигать 15 метров в секунду.

Одновременно с этим, по прогнозам, из Петербурга уйдут дожди аж до следующей недели.

А вот сегодня погода Северной столицы все еще под влиянием тыловой части циклона, проходящего по северу европейской России. По данным специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, именно он станет причиной усиления ветра и местами вызовет кратковременные дожди.

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