В Петербурге 73-летний водитель сбил на тротуаре 7-летнего на глазах его мамы

Серьёзное ДТП произошло в понедельник днём в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга.



Как стало известно «Фонтанке» 15 июня, вчера в 15:40 на проспекте Наставников, 47, «Мазда 3», выезжая со двора, сбила ехавшего по тротуару велосипедиста. За рулём машины был 73-летний пенсионер, живущий неподалёку. На велосипеде ехал 7-летний мальчик — он гулял в сопровождении своей матери.



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Маленький велосипедист был госпитализирован. Скорая доставила его в детскую больницу имени Раухфуса в состоянии средней степени тяжести с подозрением на сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

