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В День России Путин раздал звания и премии. В списке трактористы, священники и создатели «Спутника V»

Президент России раздал государственные награды

Медали и премии президент России раздавал отличившимся в Георгиевском зале Кремля 12 июня. Отметили ответственных за урожаи, Арктику и вакцину.

Золотые медали Героев Труда получили капитан ледокола Геннадий Антохин, который проводит «караваны судов в суровой арктической зоне», донской тракторист Александр Бондаренко и машинист крана из Кузбасса Людмила Суслякова, она «40 лет управляет раскалёнными реками чугуна». Героем Труда также стал музыкант из Дагестана Мурад Кажлаев, который в Махачкале работает в школе искусств. Звание досталось директору ярославского завода «ОДК-Сатурн» Виктору Полякову.

«Мощь российской науки, российской научной школы ярко проявилась в прошлом году, когда люди всего мира именно от учёных ждали спасения от пандемии коронавируса, и наши исследователи добились успеха, можно сказать, триумфа — в кратчайшие сроки создали безопасную, эффективную вакцину от коронавируса «Спутник V», что позволило России не только обеспечить доступность вакцины для наших граждан, но и оказать жизненно важную помощь другим государствам. И это ответственность нашей страны как ведущей научной державы перед всем миром», — продолжил награждение Путин. Премию в области науки и технологий получили Александр Гинцбург, Денис Логунов, Сергей Борисевич.

Также лауреатами стали медики, которые борются с онкологическими заболеваниями шеи, и изобретатели способа изучения строения материалов с помощью регистрации магнитных свойств на атомарном уровне.

Премии в области литературы и искусства получили митрополит Волоколамский Иларион, оперная певица Хибла Герзмава, скульптор Александр Рукавишников.

Досталось и правозащитникам. Премию получила основатель «Агентства социальной информации» Елена Тополева-Солдунова и директор фонда «Линия жизни» Фаина Захарова.

С 2020 года размер Госпремии составляет 10 млн рублей.

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Комментарии (4)

RemyMartin
Не станут ли эти, награды в ближайшем будущем, меткой позора. Будут ли изменения вызваны физиологическими причинами или революционными в данном случае не имеет значения.
krowmerk
"Премии в области литературы и искусства получили митрополит Волоколамский Иларион"

А, ну всë понятно!.. 🙄
Otkating
Усманов, Абрамович и Путин
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