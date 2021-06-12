Не внявшего президенту петербуржца задержали на севере города. Ему грозит до года без своей пневматики

За нарушение указа президента, которым в Петербурге на время Евро-2020 запрещен оборот оружия, полиция задержала местного жителя. На него составлен протокол.



Как стало известно «Фонтанке» 12 июня, 47-летнего мужчину задержали накануне. Зайти с пистолетом он пытался на станцию метро «Проспект Просвещения». Запрет на оборот оружия действует в Петербурге и Выборгском районе Ленобласти со 2 июня. Вплоть до 12 июля, согласно указу Владимира Путина, хранить и изымать можно, носить, продавать и покупать — нет.