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Не внявшего президенту петербуржца задержали на севере города. Ему грозит до года без своей пневматики

Петербуржца с пистолетом задержали у станции метро «Проспект Просвещения»

За нарушение указа президента, которым в Петербурге на время Евро-2020 запрещен оборот оружия, полиция задержала местного жителя. На него составлен протокол.

Как стало известно «Фонтанке» 12 июня, 47-летнего мужчину задержали накануне. Зайти с пистолетом он пытался на станцию метро «Проспект Просвещения». Запрет на оборот оружия действует в Петербурге и Выборгском районе Ленобласти со 2 июня. Вплоть до 12 июля, согласно указу Владимира Путина, хранить и изымать можно, носить, продавать и покупать — нет.

На задержанного составили протокол по статье 20.8 Кодекса об административных правонарушениях. Ему грозит от 500 рублей штрафа до годового запрета на ношение и хранение оружия.

Первого нарушителя задержали 6 июня и тоже на «Проспекте Просвещения». У него при себе был сигнальный пистолет.

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Комментарии (9)

iphonedimona
Маразм крепчает. Но вы не переживайте, в свободной продаже всегда есть кухонные ножи, топоры, лопаты, а главное - вилы.
Alexander_5e4cfced16b74
то есть, за обычный шароплюй? ну надо же....
MrPegge
Лишь бы чего запретить. А потом разрешить, но уже за мзду малую. Мизулины, везде мизулины, куда не плюнь.
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