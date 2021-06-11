На КАД к половине пятому скопилась самая крупная пробка пятницы: внутреннее кольцо встало от Октябрьской набережной до Пулковского шоссе. Длина затора составила 12,1 километра. Также необычайно плотное движение наблюдалось на шоссе Революции — Рябовском шоссе и Пискарёвском проспекте, которые были загружены на 10 баллов вместо обычных шести.



На Кронштадтской площади проезд перекрыл тягач с цистерной. «Фура устала и перекрыла проспект Стачек от Автово, автобусы еле объезжают с кислыми минами, трамваи встали в обе стороны», — пишет очевидец в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».