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Пробки в Петербурге достигли 8 баллов уже к пяти вечера. На Кронштадтской площади проезду мешает уставший большегруз

Дороги Петербурга к вечеру 11 июня продолжили аномально «краснеть», несмотря на спокойное утро. Уже без десяти пять в городе скопились 8-балльные пробки, хотя обычно в это время пятницы петербургские улицы загружены на 7 баллов.

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На КАД к половине пятому скопилась самая крупная пробка пятницы: внутреннее кольцо встало от Октябрьской набережной до Пулковского шоссе. Длина затора составила 12,1 километра. Также необычайно плотное движение наблюдалось на шоссе Революции — Рябовском шоссе и Пискарёвском проспекте, которые были загружены на 10 баллов вместо обычных шести.

На Кронштадтской площади проезд перекрыл тягач с цистерной. «Фура устала и перекрыла проспект Стачек от Автово, автобусы еле объезжают с кислыми минами, трамваи встали в обе стороны», — пишет очевидец в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

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Аномальную загруженность дорог Петербурга 11 июня аналитики начали отмечать после полудня. Утренний час пик прошел, напротив, спокойнее обычного, а вот днем в городе наблюдались 5 баллов вместо четырех. Особенно загруженными были Невский проспект (7 баллов к площади Александра Невского и 9 баллов к Дворцовой площади), проспект Энгельса — Большой Сампсониевский из центра (8 баллов) и Литейный — Загородный к Московскому (7 баллов).

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (1)

260569221
А то, что Энгельса стоит из за ремонта, все нормально???
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