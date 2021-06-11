Это много для полудня рабочего дня. Обычно в это время в городе бывает 3–4 балла.
За последние полтора часа сервис зафиксировал нестандартные пробки:
- 12:21 — внутреннее кольцо КАД от Колтушского шоссе до Октябрьской набережной, 11 км (самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю);
- 11:48 — внешнее кольцо КАД от Рябовского шоссе до Токсовского шоссе, 8,1 км и 43 минуты, что на 36 минут больше обычного.
- 11:03 — внутреннее кольцо КАД от Колтушского шоссе до Мурманского шоссе, 6,2 км и 44 минуты, что на 34 минуты больше обычного (там, напомним, произошло ДТП: опрокинулась «Газель», пострадали два человека).
Утром максимальная загруженность дорог составила 4 балла, что на 1 балл меньше, чем вчера и чем обычно. Самыми загруженными магистралями были Московское шоссе в центр (7 баллов), проспект Культуры — Тихорецкий проспект в центр (7 баллов), проспект Энгельса — Большой Сампсониевский из центра (6 баллов). Крупнейшие пробки стояли на КАД от Рябовского до Токсовского, от Мурманского до Октябрьской набережной, на Планерной улице, на проспекте Энгельса и на Колтушском шоссе и проспекте Косыгина от КАД до Индустриального.