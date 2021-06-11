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В Петербурге аномальные пробки после на редкость лёгкого утреннего часа пик

Заторы растут на КАД в Петербурге

Загруженность дорог Северной столицы к 12:30 достигла 5 баллов по шкале «Яндекса».

Это много для полудня рабочего дня. Обычно в это время в городе бывает 3–4 балла.

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За последние полтора часа сервис зафиксировал нестандартные пробки:

  • 12:21 — внутреннее кольцо КАД от Колтушского шоссе до Октябрьской набережной, 11 км (самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю);
  • 11:48 — внешнее кольцо КАД от Рябовского шоссе до Токсовского шоссе, 8,1 км и 43 минуты, что на 36 минут больше обычного.

Утром максимальная загруженность дорог составила 4 балла, что на 1 балл меньше, чем вчера и чем обычно. Самыми загруженными магистралями были Московское шоссе в центр (7 баллов), проспект Культуры — Тихорецкий проспект в центр (7 баллов), проспект Энгельса — Большой Сампсониевский из центра (6 баллов). Крупнейшие пробки стояли на КАД от Рябовского до Токсовского, от Мурманского до Октябрьской набережной, на Планерной улице, на проспекте Энгельса и на Колтушском шоссе и проспекте Косыгина от КАД до Индустриального.

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Комментарии (3)

Peshechodig
Зачем эта информациЯ здесь? Кому надо сам посмотрит на навигаторе
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