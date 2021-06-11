Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 10 часов на 51-м километре внутреннего кольца столкнулись три попутных автомобиля, в том числе «Газель», которая после этого перевернулась. Пострадавших двое. «В связи с тем, что поврежденными машинами заняты переходно-скоростная полоса, вторая и третья полосы, на участке образовался затор протяженностью 4 км», — отмечают в компании.



На кадрах автомобилистов в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» видно, что фургон лежит поперёк двух полос. Одну из легковушек откинуло в отбойник.

