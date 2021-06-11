Как сообщает участник группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Валерий, на пересечении Планерной улицы и Шуваловского проспекта столкнулись Nissan Qashqai каршерингового сервиса «Ситидрайв» и велосипедист, решивший не спешиваться на пешеходном переходе. На записи видно, что водитель каршеринга поворачивал с Планерной на Шуваловский на зеленый сигнал светофора. В этот момент Шуваловский, тоже на свой зеленый, переходили пешеходы. Автомобилист их пропустил и двинулся дальше, но тут по «зебре» помчался велосипедист.

Велосипедист попал под колеса каршерингового автомобиля в Приморском районе Петербурга 11 июня. ДТП попало на камеру видеорегистратора одного из очевидцев.

От удара с велосипедиста сорвало головной убор: он перелетел через машину и упал на дорогу. Велосипед отлетел обратно к тротуару.

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 21-летний велосипедист получил легкие травмы. По словам автора видео, молодой человек отделался ушибами.