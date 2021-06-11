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Встречу каршеринга и велосипедиста на пешеходном переходе на Шуваловском заснял видеорегистратор

Каршеринг сбил велосипедиста на пешеходном переходе в Петербурге

Скриншот видео из группы <a href="https://vk.com/wall-68471405_15225518" class="io-leave-page _" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
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Велосипедист попал под колеса каршерингового автомобиля в Приморском районе Петербурга 11 июня. ДТП попало на камеру видеорегистратора одного из очевидцев.

Как сообщает участник группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Валерий, на пересечении Планерной улицы и Шуваловского проспекта столкнулись Nissan Qashqai каршерингового сервиса «Ситидрайв» и велосипедист, решивший не спешиваться на пешеходном переходе. На записи видно, что водитель каршеринга поворачивал с Планерной на Шуваловский на зеленый сигнал светофора. В этот момент Шуваловский, тоже на свой зеленый, переходили пешеходы. Автомобилист их пропустил и двинулся дальше, но тут по «зебре» помчался велосипедист.

От удара с велосипедиста сорвало головной убор: он перелетел через машину и упал на дорогу. Велосипед отлетел обратно к тротуару.

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 21-летний велосипедист получил легкие травмы. По словам автора видео, молодой человек отделался ушибами.

Скриншот видео из группы <a href="https://vk.com/wall-68471405_15225518" class="io-leave-page _" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (5)

Zloi_prohozhiy
надеюсь, 21-летний баран-велохруст не скоро сможет залезть на велосипед. И желаю, чтобы Ситидрайв с него по полной снял денег за порчу авто и т.д
Alex000
Коротко о том, почему велосипед требует спешивания на переходах.
Peshekhod
Какое духоподъемное видео. Поделом! Прикольно они летают. Кстати, он еще и ехал по стороне дороги, предназначенной для движения т/с во встречном направлении.
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