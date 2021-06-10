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Электросамокаты возвращаются в Петербург

Крупнейшие кикшеринги возвращаются к работе в Петербурге

Крупнейшие сервисы аренды электросамокатов возобновляют работу в Петербурге 10 июня. Об этом «Фонтанке» сообщили в компаниях Whoosh, Molnia и Urent.

«Кикшеринг Whoosh возобновил работу в Санкт-Петербурге по регламенту нового соглашения с комитетом по транспорту», — сообщили в пресс-службе Whoosh. В компании пообещали на два дня продлить абонементы пользователям, которые приобрели их до приостановки работы 9 июня.

Urent тоже объявил о продолжении работы. «Количество самокатов будет таким же, как и до приостановки 9 июня», — отметили в пресс-службе сервиса.

«Работать будем с сегодняшнего дня, учитывая ограничения», — сказал владелец Molnia Андрей Синьковский.

Пользователей кикшерингов ждут изменения, связанные с новыми правилами работы сервисов в Петербурге. Это ограничение скорости движения на территории города до 20 км/ч, а на основных туристических улицах — до 10 км/ч до 12 июля. С 13 июля ограничение на них смягчится до 15 км/ч. Также теперь запрещено размещать самокаты и кататься на них на Дворцовой площади, Сенатской площади и Малой Морской улице, а при пересечении пешеходных переходов нужно спешиваться. Это и другие правила прописаны в соглашении, которое накануне кикшеринговые компании заключили с городским комитетом по транспорту.

Утром 9 июня самокаты исчезли с улиц города. Ряд крупнейших сервисов кикшеринга заявили о приостановке работы до подписания соглашения с администрацией Петербурга. Это происходило на фоне процессуальных действий городского СК, сотрудники которого 9 июня продолжили опечатывать самокаты. Ведомство расследует уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг.

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Комментарии (3)

Dimitry Antonov
Ну, вот. А Вышенков только сегодня пугал горожан восемью тысячами неизбежных обысков....
Athair
*Звучит имперский марш, снижаются космические челноки и по откидным рампам съезжают колонны одинаковых электросамоваров... тьфу, самокатов*

Вторая галактическая война окончена. Но повстанцы не сдались, они готовятся нанести ответный удар!
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