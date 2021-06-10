Электросамокаты возвращаются в Петербург

«Кикшеринг Whoosh возобновил работу в Санкт-Петербурге по регламенту нового соглашения с комитетом по транспорту», — сообщили в пресс-службе Whoosh. В компании пообещали на два дня продлить абонементы пользователям, которые приобрели их до приостановки работы 9 июня.
Urent тоже объявил о продолжении работы. «Количество самокатов будет таким же, как и до приостановки 9 июня», — отметили в пресс-службе сервиса.
«Работать будем с сегодняшнего дня, учитывая ограничения», — сказал владелец Molnia Андрей Синьковский.
Пользователей кикшерингов ждут изменения, связанные с новыми правилами работы сервисов в Петербурге. Это ограничение скорости движения на территории города до 20 км/ч, а на основных туристических улицах — до 10 км/ч до 12 июля. С 13 июля ограничение на них смягчится до 15 км/ч. Также теперь запрещено размещать самокаты и кататься на них на Дворцовой площади, Сенатской площади и Малой Морской улице, а при пересечении пешеходных переходов нужно спешиваться. Это и другие правила прописаны в соглашении, которое накануне кикшеринговые компании заключили с городским комитетом по транспорту.
Утром 9 июня самокаты исчезли с улиц города. Ряд крупнейших сервисов кикшеринга заявили о приостановке работы до подписания соглашения с администрацией Петербурга. Это происходило на фоне процессуальных действий городского СК, сотрудники которого 9 июня продолжили опечатывать самокаты. Ведомство расследует уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг.