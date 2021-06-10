Электросамокаты возвращаются в Петербург

«Кикшеринг Whoosh возобновил работу в Санкт-Петербурге по регламенту нового соглашения с комитетом по транспорту», — сообщили в пресс-службе Whoosh. В компании пообещали на два дня продлить абонементы пользователям, которые приобрели их до приостановки работы 9 июня.



Urent тоже объявил о продолжении работы. «Количество самокатов будет таким же, как и до приостановки 9 июня», — отметили в пресс-службе сервиса.

«Работать будем с сегодняшнего дня, учитывая ограничения», — сказал владелец Molnia Андрей Синьковский.