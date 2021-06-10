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С запахом Чебурашки. Вышла коллекция духов к 85-летию «Союзмультфильма»

«Союзмультфильм» 10 июня рассказал о новой коллекции ароматов, которая была подготовлена к 85-летию студии.

«Мы выпустили уникальную лимитированную коллекцию ароматов с запахом мультфильмов для всех, кто хочет вспомнить, как пахнет детство, и вновь погрузиться в его незабываемую атмосферу», — рассказали «Фонтанке» в пресс-службе организации.

Ценителям обещают «коробку душистых апельсинов, в которой прячется Чебурашка, запах выпечки Фрекен Бок с малиновым вареньем, послевкусие мёда и сгущёнки в гостях у Винни-Пуха, утреннюю росу из Простоквашино».

Фото: предоставлено «Союзмультфильмом»
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В составе одеколона «Чебурашка», судя по его составу на сайте производителя, преобладают цитрусовые и фруктовые ноты, «Винни-Пух» пахнет легкими цветочными, у «Ежика в тумане» можно почувствовать «свежие, водные, зелёные, землистые». Впрочем, и у «Тайны третьей планеты» состав примерно в той же ограниченной гамме. А вот «Бременским музыкантам» добавили специй.

Выпуск собственной лимитированной коллекции ароматов — нередкий маркетинговый ход последних лет. Так, в октябре 2020 года линейку духов выпускали к «Ночи искусств».

Фото: предоставлено «Союзмультфильмом»

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Комментарии (3)

chip1
Мультики это хорошо, нынче конечно детвора приелась разнообразием, поэтому нюхать мультяшные духи будут поколения старшие, выйдут на пенсию в 65 лет, нюхнут запах ослика Иа и вздохнут - входит и выходит, замечательно выходит (с)
kоt-obormot
запах выпечки Фрекен Бок с малиновым вареньем - «Ну и плюшки! Деньги дерёшь, а корицу жалеешь. Берегись!»©
Pilat
Интересно, хорошая идея.
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