«Союзмультфильм» 10 июня рассказал о новой коллекции ароматов, которая была подготовлена к 85-летию студии.
«Мы выпустили уникальную лимитированную коллекцию ароматов с запахом мультфильмов для всех, кто хочет вспомнить, как пахнет детство, и вновь погрузиться в его незабываемую атмосферу», — рассказали «Фонтанке» в пресс-службе организации.
Ценителям обещают «коробку душистых апельсинов, в которой прячется Чебурашка, запах выпечки Фрекен Бок с малиновым вареньем, послевкусие мёда и сгущёнки в гостях у Винни-Пуха, утреннюю росу из Простоквашино».
В составе одеколона «Чебурашка», судя по его составу на сайте производителя, преобладают цитрусовые и фруктовые ноты, «Винни-Пух» пахнет легкими цветочными, у «Ежика в тумане» можно почувствовать «свежие, водные, зелёные, землистые». Впрочем, и у «Тайны третьей планеты» состав примерно в той же ограниченной гамме. А вот «Бременским музыкантам» добавили специй.
Выпуск собственной лимитированной коллекции ароматов — нередкий маркетинговый ход последних лет. Так, в октябре 2020 года линейку духов выпускали к «Ночи искусств».