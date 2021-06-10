«Союзмультфильм» 10 июня рассказал о новой коллекции ароматов, которая была подготовлена к 85-летию студии.



«Мы выпустили уникальную лимитированную коллекцию ароматов с запахом мультфильмов для всех, кто хочет вспомнить, как пахнет детство, и вновь погрузиться в его незабываемую атмосферу», — рассказали «Фонтанке» в пресс-службе организации.



Ценителям обещают «коробку душистых апельсинов, в которой прячется Чебурашка, запах выпечки Фрекен Бок с малиновым вареньем, послевкусие мёда и сгущёнки в гостях у Винни-Пуха, утреннюю росу из Простоквашино».