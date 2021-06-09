Петербуржец рискует стать фигурантом уголовного дела после наезда на пенсионерку. Он был не на самокате

Велосипедист рискует стать фигурантом уголовного дела после наезда на пожилую жительницу Петербурга. Подробности 9 июня приводит городской СК.
По данным следствия, днём 4 июня он сбил 77-летнюю женщину на тротуаре у одного из домов по проспекту Просвещения. Пострадавшую госпитализировали. Врачи одной из городских больниц оказывают ей медицинскую помощь.
Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). «В настоящее время следователями совместно с сотрудниками полиции установлен местный житель, в отношении которого осуществляются мероприятия, направленные на установление причастности к совершению указанного преступления и привлечение его к уголовной ответственности», — также говорится в сообщении ведомства.
В СК также напомнили, что при использовании велосипедов, как частных, так и арендованных, необходимо соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.
«Фонтанка» писала, что по этой же статье УК РФ в Петербурге возбуждены несколько дел о наезде электросамокатов на детей. Три таких случая мы подробно описывали ранее. Ещё один подобный инцидент превратился в уголовное дело накануне. Пока следователи проводят обыски у кикшеринговых компаний, власти и бизнес пытаются договориться о правилах использования индивидуальных средств мобильности на территории Петербурга. Тем временем электросамокаты исчезли из центра города.