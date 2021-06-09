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Женщина тяжело пострадала в ДТП на Светлановском в Петербурге

Серьёзное ДТП произошло утром 9 июня в Калининском районе Санкт-Петербурга.

Об инциденте на пересечении Тихорецкого и Светлановского проспектов сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Вероятнее всего, девушку сбили на переходе», — написали в группе.

Как пояснили «Фонтанке» в ГАИ, в результате ДТП женщина-пешеход получила тяжёлые травмы и была госпитализирована.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
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В ГИБДД уточнили, что наезд на 49-летнюю женщину совершил 50-летний мужчина на «Шевроле Орландо». По факту произошедшего проводится проверка.

Пробки на месте происшествия не наблюдается. В целом загруженность дорог Петербурга, по данным «Яндекса» на 8:55, составляет 4 балла, что на 1 меньше, чем обычно бывает в это время летом и на 2 — чем в остальное время года.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

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