Об инциденте на пересечении Тихорецкого и Светлановского проспектов сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Вероятнее всего, девушку сбили на переходе», — написали в группе.



Как пояснили «Фонтанке» в ГАИ, в результате ДТП женщина-пешеход получила тяжёлые травмы и была госпитализирована.

