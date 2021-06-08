В Финляндии разрешили танцы и караоке. Власти ослабили коронавирусные ограничения для ресторанов

Послабления, касающиеся работы заведений общепита в Финляндии, вступят в силу в среду, 9 июня.

Как сообщает 7 июня пресс-служба правительства республики, время работы ресторанов будет продлено на час. Изменения зависят от ситуации с коронавирусом в конкретном регионе. В регионах с базовой фазой эпидемии (туда попадают, например, Лаппеенранта, Иматра, Йоэнсуу) заведения будут работать до 2 часов ночи, исчезнут ограничения на рассадку гостей на террасах. Рестораны, находящиеся в зоне распространения эпидемии (в неё входит, в частности, Хельсинки), могут работать до 21 часа, а продажа спиртных напитков продлена до 20 часов. В барах алкоголь можно будет продавать до 18 часов, то есть за час до закрытия заведения, пишет Yle. В обеих зонах (а это большая часть страны) разрешили караоке и танцы, запрещённые больше года.