FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+18°C/Завтра: +23
72.83р88.64р
А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
1
Печать

В Финляндии разрешили танцы и караоке. Власти ослабили коронавирусные ограничения для ресторанов

Власти Финляндии облегчили эпидемиологические меры для ресторанов

Послабления, касающиеся работы заведений общепита в Финляндии, вступят в силу в среду, 9 июня.

Как сообщает 7 июня пресс-служба правительства республики, время работы ресторанов будет продлено на час. Изменения зависят от ситуации с коронавирусом в конкретном регионе. В регионах с базовой фазой эпидемии (туда попадают, например, Лаппеенранта, Иматра, Йоэнсуу) заведения будут работать до 2 часов ночи, исчезнут ограничения на рассадку гостей на террасах. Рестораны, находящиеся в зоне распространения эпидемии (в неё входит, в частности, Хельсинки), могут работать до 21 часа, а продажа спиртных напитков продлена до 20 часов. В барах алкоголь можно будет продавать до 18 часов, то есть за час до закрытия заведения, пишет Yle. В обеих зонах (а это большая часть страны) разрешили караоке и танцы, запрещённые больше года.

Там, где зафиксирована так называемая фаза ускорения (в частности в Тампере и Котке), заведения могут работать до 23 часов, а продажа алкоголя разрешена до 22 часов.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

263836471
В караоке - я буду петь о любви жестокой...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний