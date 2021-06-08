Специалисты законсервировали потенциально опасную горку на детской площадке во дворе дома 40 на Благодатной улице в Петербурге. Доступ к ней маленьких посетителей ограничили. Об этом 8 июня «Фонтанке» сообщили в МО «Московская застава». В качестве подтверждения изданию предоставили фотографии, на которых запечатлены проделанные работы.

Как рассказали в муниципальном округе, детская площадка, расположенная по указанному адресу, — одна из самых старых и проблемных в МО. Только с начала года её ремонтировали не менее трёх раз. Однако, несмотря на проводимые работы, она вновь и вновь приходит в негодность. Муниципалы связывают это с тем, что горка расположена в проходном дворе и вблизи школы, ученики которой весьма часто выбирают её в качестве места для активного отдыха.

О дефекте, на который накануне внимание общественности обратил читатель «Фонтанки», в Московской заставе рассказали более подробно. Валерий, оказавшийся на этой горке с сыном, рассказал, что спуск с неё заканчивается потенциально травмоопасной металлической конструкцией.



Как пояснили в МО, ранее металлическую конструкцию перекрывала пластиковая деталь. Однако производитель горки перестал выпускать как её саму, так и запчасти к ней. До недавнего времени с этой проблемой справлялись, используя детали от других подобных горок, на смену которым приходили новые, более современные. Но в какой-то момент закончились и они. Тогда специалисты ограничили доступ на дворовый аттракцион, установив перекрытия. Однако неизвестные посетители раз за разом их снимают. Отследить это получается не всегда, хотя ответственные лица регулярно следят за состоянием детской площадки.



В Московской заставе также добавили, что расположенный по указанному адресу комплекс внесён в адресную программу. В ближайшие пару лет его ждёт обновление.

