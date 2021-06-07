Как сообщил «Фонтанке» читатель Валерий 7 июня, горка находится во дворе дома 40 на Благодатной улице. Судя по фотографиям, которые он прислал в редакцию издания, доступ на неё никак не ограничен, а спуск заканчивается металлической конструкцией.

Петербуржец пожаловался на потенциально опасную горку, расположенную на детской площадке в Московском районе города. По его словам, попытки оградить от неё малышей закончились ничем. Спустя год после обращения миниатюрный аттракцион дворового масштаба всё ещё может травмировать маленьких посетителей.

«Год назад я чудом не дал скатиться своему ребёнку с этой горки на детской площадке. Горка заканчивалась шлагбаумом! Я оповестил родителей, которые там гуляли, нашёл сигнальную ленту и обтянул вход, а придя домой, позвонил в местную ЖСК и оставил заявку. Диспетчер заявку приняла и обещала, что в ближайшее время опасность будет устранена», — рассказал Валерий.



Однако, оказавшись по указанному адресу этим летом, он обнаружил, что ничего не изменилось.



«Каково было мое удивление, когда вчера я случайно оказался с ребёнком в этом дворе и испытал дежавю», — возмутился читатель «Фонтанки». По его словам, ему вновь удалось спасти сына в последний момент.



В пресс-службе администрации Московского района Петербурга запрос «Фонтанки» переадресовали в МО «Московская застава», в ведении которого находится детская площадка. Там сообщили, что заявок от местных жителей по данному вопросу не поступало, но горка, действительно, неисправна. Ранее доступ на неё был ограничен, так как не было запчастей для оперативной починки. «Завтра её снова будут перекрывать», — заверили муниципалы, пообещав предоставить фотографии, на которых запечатлена проделанная работа.

