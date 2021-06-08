Лисья пара обзавелась потомством и показала маленьких щенят жителям Павловска. Видео с новой звериной ячейкой опубликовано 8 июня в группе «Пушкин — Царское Село| Павловск» «ВКонтакте».
На кадрах папа-лис и мама-лиса видят человека и держатся на расстоянии, но все же не убегают. Позже становится понятно почему: из травы выглядывают их детёныши, которых родители не могут оставить.
Как отмечает автор, видео сделано у гаражей рядом с кладбищем. Местные жители уже собираются навестить семью и принести в подарок куриные шеи и колбасу. «Фонтанка» же предупреждает, что подходить близко к диким животным опасно.