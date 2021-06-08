На Калининской овощебазе в Петербурге стреляли. Мужчину с травматом взяли на «БМВ»

Как сообщили ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 8 июня, сообщение о стрельбе на Калининской овощебазе поступило в полицию района около 11 утра накануне. 54-летний мужчина сообщил, что у него произошел конфликт с неизвестным, который решил доказать свою правоту кардинально и вытащил пистолет. После чего дважды выстрелил в воздух, запрыгнул в «БМВ Х6» и уехал.



«В результате введенного плана «Перехват» у дома 13 по ул. Руставели нарядом патрульно-постовой службы полиции указанный автомобиль был остановлен, а 30-летний водитель задержан. У него изъят травматический пистолет», — сообщает главк.

