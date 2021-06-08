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На Калининской овощебазе в Петербурге стреляли. Мужчину с травматом взяли на «БМВ»

Полиция задержала мужчину, стрелявшего на овощебазе в Петербурге

Утро у складских помещений на проспекте Непокоренных началось со сцены из боевика. Там дрались и стреляли из пистолета в воздух.

Как сообщили ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 8 июня, сообщение о стрельбе на Калининской овощебазе поступило в полицию района около 11 утра накануне. 54-летний мужчина сообщил, что у него произошел конфликт с неизвестным, который решил доказать свою правоту кардинально и вытащил пистолет. После чего дважды выстрелил в воздух, запрыгнул в «БМВ Х6» и уехал.

«В результате введенного плана «Перехват» у дома 13 по ул. Руставели нарядом патрульно-постовой службы полиции указанный автомобиль был остановлен, а 30-летний водитель задержан. У него изъят травматический пистолет», — сообщает главк.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

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Комментарии (4)

***_555
Малый быэынес слющяй да. Налог плочу, единарасию падержу.
Yohoho2019
Как он посмел нарушить Указ Президента Российской Федерации от 17 мая 2021 г. N 286 "Об обеспечении безопасности при проведении мероприятий чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года в г. Санкт-Петербурге"!!!
Ivan Ivanovich
Тожерасеянен
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