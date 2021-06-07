Более 100 тысяч нарушений ПДД зафиксировали в Петербурге новые передвижные камеры менее чем за месяц

Передвижные комплексы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения работают в Петербурге меньше месяца, но уже обеспечили водителям сотню тысяч «писем счастья». А в ближайшее время их количество собираются удвоить.



Как сообщает 7 июня пресс-служба комитета по информатизации и связи Петербурга, менее чем за месяц своей работы новые передвижные камеры зафиксировали на петербургских дорогах более 100 тысяч нарушений скоростного режима. Сейчас в городе работает 20 таких комплексов, и они фиксируют превышения скорости на аварийно-опасных участках во всех районах. В ближайшее время их количество планируют довести до 40.