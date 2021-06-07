Более 100 тысяч нарушений ПДД зафиксировали в Петербурге новые передвижные камеры менее чем за месяц

Передвижные комплексы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения работают в Петербурге меньше месяца, но уже обеспечили водителям сотню тысяч «писем счастья». А в ближайшее время их количество собираются удвоить.
Как сообщает 7 июня пресс-служба комитета по информатизации и связи Петербурга, менее чем за месяц своей работы новые передвижные камеры зафиксировали на петербургских дорогах более 100 тысяч нарушений скоростного режима. Сейчас в городе работает 20 таких комплексов, и они фиксируют превышения скорости на аварийно-опасных участках во всех районах. В ближайшее время их количество планируют довести до 40.
Вся информация о нарушениях и транспорте, зафиксированных комплексами, передается в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений ГИБДД Петербурга и Ленобласти, затем инспекторы ЦАФАП после рассмотрения материалов выносят постановления по делам об административных правонарушениях. Адреса работы всех передвижных комплексов публикуются в открытом доступе на сайте Городского мониторингового центра и в его группах в соцсетях.