FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+23°C/Завтра: +22
73.27р88.75р
А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
1
Печать

Петербургский трамвай сошёл с рельсов, зацепив четыре машины. В районе ДТП собирается пробка

Трамвай сошёл с рельсов на проспекте Обуховской Обороны в Петербурге

Дорожно-транспортное происшествие с участием трамвая произошло в Невском районе Петербурге днём 7 июня.

Об инциденте первыми сообщили очевидцы в «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте». Судя по фотографиям, которые свидетели события опубликовали в группе, сошедший с рельсов трамвай задел несколько легковых автомобилей.

Подробности произошедшего «Фонтанке» привели в пресс-службе ГУП «Горэлектротранс».

«Трамвай двигался от конечной станции «Проспект Солидарности». ДТП произошло в 15:50 на конечной станции «Невский завод». Сошла третья тележка с рельсов. При этом трамвай зацепил четыре машины. На месте работает аварийная бригада. В причинах произошедшего будет разбираться специальная комиссия», — сообщил представитель предприятия, отметив, что в результате случившегося пострадала пассажирка одного из легковых автомобилей, её госпитализировали.

В пресс-службе также добавили, что трамваи № 7 и № 24 временно следуют до Императорского фарфорового завода, а № 65 — до Перекупного переулка.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», по состоянию на 16:30 в районе ДТП наблюдается транспортный затор, длина которого составляет почти два километра.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

263836471
Когда трамвай экстренно тормозит "в кривой" на поворотах - у него блокируются колёса, и он сходит с рельсов"! А заставляют его так тормозить легковые автомобили, водители которых на время "забывают" об имеющихся у трамвая преимуществах на дороге! После таких ДТП - им об этом в ГАИ напоминают...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний