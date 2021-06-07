Об инциденте первыми сообщили очевидцы в «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте». Судя по фотографиям, которые свидетели события опубликовали в группе, сошедший с рельсов трамвай задел несколько легковых автомобилей.

«Трамвай двигался от конечной станции «Проспект Солидарности». ДТП произошло в 15:50 на конечной станции «Невский завод». Сошла третья тележка с рельсов. При этом трамвай зацепил четыре машины. На месте работает аварийная бригада. В причинах произошедшего будет разбираться специальная комиссия», — сообщил представитель предприятия, отметив, что в результате случившегося пострадала пассажирка одного из легковых автомобилей, её госпитализировали.

В пресс-службе также добавили, что трамваи № 7 и № 24 временно следуют до Императорского фарфорового завода, а № 65 — до Перекупного переулка.



Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», по состоянию на 16:30 в районе ДТП наблюдается транспортный затор, длина которого составляет почти два километра.

