FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+23°C/Завтра: +22
73.27р88.75р
А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
14
Печать

Мигрантам упростят дорогу на российские стройки

В правительстве планируют облегчить процедуру завоза мигрантов в Россию

Кабмин рассматривает варианты упрощённого завоза на стройплощадки России мигрантов при условии обязательной вакцинации. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью на канале RTVI 7 июня. Чиновник назвал нехватку трудовых мигрантов основной проблемой отрасли на сегодня, а также подрывом экономики и гарантией застоя.

«Мы сейчас отрабатываем тему, чтобы все-таки упрощенный вариант завоза сделать и обязательную вакцинацию», — сказал вице-премьер.

Хуснуллин объяснил и причины, по которым в России не могут отказаться от мигрантов. По словам вице-премьера, всё дело в низкой производительности труда.

«Ну и нравится кому-то это или не нравится, надо откровенно сказать, мигрант работает 12 часов, ну, раньше он на стройке работал 12 часов за 30–40 тысяч, максимум 50. Наши люди не готовы работать 12 часов за 50 тысяч рублей. А мигранты готовы», — уточнил чиновник.

На ПМЭФ-2021 министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин оценивал нехватку мигрантов на стройках как «катастрофическую». Министр отметил, что решить проблему нехватки заграничных рабочих Минстрой хочет уже летом.

На фоне нехватки рабочих рук власти продвигают в массы идею привлечения на стройплощадки заключённых. Сначала идею озвучили во ФСИН, после — поддержали в Минюсте и Госдуме. Данные официального соцопроса свидетельствуют о положительной оценке россиянами этой идеи.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (14)

Cвифт
.... а этому ..... альтернативно одарённому из параллельной реальности ... Хуснулину, девелоперы рассказывают, сколько этих гастеров тут же сливается со стройки, растворяясь в других сферах ? .... или деньги не пахнут ? Горбатиться по 12 часов за 40-50 тысяч на стройке ? Вертели они на одном месте этих новоявленных рабовладельцев. Все эти распрекрасные потуги лишь портал для проникновения в РФ, которые диаспоры только приветствуют.
Daster
А строят как, качество даже не ниже плинтуса, никто из не обучает работе на стройке, с ишака слезли уже строители, застройщики дерут по две мотни тысяч за метр, а качество….
dedmoroz_5e4d8827384c2
где профсоюзы РФ со своими отраслевыми тарифными соглашениями?
так и будут рынок труда РФ мигрантами уничтожать, уменьшая численность населения страны?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний