Мигрантам упростят дорогу на российские стройки

Кабмин рассматривает варианты упрощённого завоза на стройплощадки России мигрантов при условии обязательной вакцинации. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью на канале RTVI 7 июня. Чиновник назвал нехватку трудовых мигрантов основной проблемой отрасли на сегодня, а также подрывом экономики и гарантией застоя.
«Мы сейчас отрабатываем тему, чтобы все-таки упрощенный вариант завоза сделать и обязательную вакцинацию», — сказал вице-премьер.
Хуснуллин объяснил и причины, по которым в России не могут отказаться от мигрантов. По словам вице-премьера, всё дело в низкой производительности труда.
«Ну и нравится кому-то это или не нравится, надо откровенно сказать, мигрант работает 12 часов, ну, раньше он на стройке работал 12 часов за 30–40 тысяч, максимум 50. Наши люди не готовы работать 12 часов за 50 тысяч рублей. А мигранты готовы», — уточнил чиновник.
На ПМЭФ-2021 министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин оценивал нехватку мигрантов на стройках как «катастрофическую». Министр отметил, что решить проблему нехватки заграничных рабочих Минстрой хочет уже летом.
На фоне нехватки рабочих рук власти продвигают в массы идею привлечения на стройплощадки заключённых. Сначала идею озвучили во ФСИН, после — поддержали в Минюсте и Госдуме. Данные официального соцопроса свидетельствуют о положительной оценке россиянами этой идеи.