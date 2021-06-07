Мигрантам упростят дорогу на российские стройки

Кабмин рассматривает варианты упрощённого завоза на стройплощадки России мигрантов при условии обязательной вакцинации. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью на канале RTVI 7 июня. Чиновник назвал нехватку трудовых мигрантов основной проблемой отрасли на сегодня, а также подрывом экономики и гарантией застоя.



«Мы сейчас отрабатываем тему, чтобы все-таки упрощенный вариант завоза сделать и обязательную вакцинацию», — сказал вице-премьер.

Хуснуллин объяснил и причины, по которым в России не могут отказаться от мигрантов. По словам вице-премьера, всё дело в низкой производительности труда.