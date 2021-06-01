Каждый третий россиянин (33%) полностью поддерживает идею привлечения узников ФСИН к работам, которыми ранее были заняты трудовые мигранты. Ещё 38% «скорее поддерживают» инициативу руководства тюремного ведомства. Об этом 1 июня сообщил государственный центр социологии ВЦИОМ.

Фото: ВЦИОМ Поделиться Поделиться







Лишь каждый пятый гражданин РФ (21%) заявил, что ему не близка инициатива привлечения заключённых к работам на крупных стройках или промышленных объектах.

В топ-5 причин поддержки переброски заключённых из лагерей на стройки у тех, кто уже «за», попали соображения о том, что такие новеллы необходимы для «возмещения ущерба пострадавшим» (21%), «пусть отрабатывают свои преступления и свой хлеб» (21%), «будут приносить пользу обществу и государству» (15%), «их кормят с наших налогов» (13%), «работа поможет исправиться» (10%).



Вместе с тем 12% противников идеи привлечения зэков на крупные стройки отмечают, что, таким образом, мы «вернемся во времена ГУЛАГа». Однако главная причина отказа от поддержки в том, что преступники «должны быть изолированы от общества». Так ответили 17% противников инициативы ФСИН.

Фото: ВЦИОМ Поделиться Поделиться







58% россиян уверены, что работа в исправительных центрах, например на крупных стройках или промышленных объектах, «скорее будет способствовать возвращению осужденных к нормальной жизни в обществе». 13% россиян считают, что заключённые будут работать лучше трудовых мигрантов.

Фото: ВЦИОМ Поделиться Поделиться







62% респондентов ВЦИОМ уверены, что почти из двухсот тысяч осуждённых, имеющих право работать, большинство согласится отбывать наказание на исправительных работах. Лишь 11% собеседников государственной службы социологии считают, что такие зэки предпочтут остаться в тюрьмах.

Опрос был проведён 27 мая 2021 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

Идею отправить зэков на стройки в мае озвучил глава ФСИН Александр Калашников. Её поддержали многие профильные ведомства и структуры, в том числе президент Союза строителей России, экс-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Яковлев.