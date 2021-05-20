«Не потеряют связь с миром». Экс-губернатор Яковлев поддержал идею ФСИН отправлять заключённых на стройки

Губернатор Санкт-Петербурга с 1996-го по 2003 год, президент Российского союза строителей Владимир Яковлев поддержал инициативу ФСИН заменить трудовых мигрантов заключёнными. Об этом бывший министр регионального развития рассказал 47news 20 мая.

«Я думаю, что правильное решение. Там ведь разного рода специалисты нужны. На подсобные работы не всегда хватает людей. Только смотря кого и как. Как организовать безопасность для того, чтобы эти люди действительно работали. Если это решить, то, конечно, будет здорово. Во-первых, для них самих это будет нормально. Будут находиться уже в определённом социуме. Не потеряют связь с миром. Думаю, что там есть много людей, которые попали в эти места по вопросам, не связанным с разбойными делами», — сказал Владимир Яковлев.

Вместе с тем бывший глава Санкт-Петербурга отметил, что опыт СССР по использованию труда заключённых невозможно считать хорошим. «Беломоро-Балтийский канал живёт и работает до сих пор. Строили его заключённые. Но как строили? На костях. Если идти таким же путём, то это опыт плохой. Но если правильно организовать работу, безопасность, то будет нормально», — добавил знаменитый инженер-строитель.

Фото: канал Российского Союза Строителей / YouTube / скриншот Поделиться Поделиться







Идею размещения заключённых строителей в съёмных квартирах, как предложил глава ФСИН Александр Калашников, Яковлев раскритиковал, но выразил готовность обсудить с коллегами из тюремного ведомства инициативу переброски заключённых на крупные отдалённые стройки.

В то же время идею ФСИН трудоустроить заключённых вместо гастарбайтеров резко раскритиковал глава Федерации мигрантов РФ Вадим Коженов. Он отметил, что у него есть «более реалистичная идея».

«Отправить сообщение в космос, чтобы прилетели инопланетяне и сделали всю ту работу, которую планирует руководитель ФСИН. Мне кажется, это ближе к тому, что возможно в реальном мире. Одни люди хотят работать и хотят за это денег, другие — не хотят, и деньги им не нужны: их бесплатно кормят, моют, и им есть где спать. Зачем им работать?» — заявил Коженов 20 мая.



Ранее в России были ужесточены условия пребывания трудовых мигрантов, а после этого в МВД заявили, что с 15 июня 2021 года нелегальных мигрантов из стран СНГ будут депортировать.

По данным ФСИН, численность заключённых в России сократилась к 2021 году до 483 тысяч человек с более чем 860 тысяч в 2010 году.

После заявлений Калашникова о зеках на стройках стало известно, что вице-премьеры РФ и Белоруссии Хуснуллин и Сивак договорились отработать вопрос по стоимости привлечения белорусских строителей в Россию.

