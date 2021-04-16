Мораторий завершается. Нелегальных мигрантов просят на выход до 15 июня

Министерство внутренних дел РФ потребовало от государств СНГ вывезти своих граждан, нелегально находящихся на территории России, до 15 июня 2021 года.
Как сообщает 16 апреля РИА Новости со ссылкой на первого замглавы МВД РФ Александра Горового, согласно статистике ведомства, на сегодняшний день в России нелегально проживают более 332 тысяч мигрантов из Узбекистана, 247 тысяч — из Таджикистана, 152 тысячи — с Украины, 120 тысяч — из Азербайджана, 115 тысяч — из Киргизии, 61 тысяча — из Армении, 56 тысяч — из Молдавии, 49 тысяч — из Казахстана.
До 15 июня в России действует мораторий на выдворение мигрантов, который ввели из-за пандемии коронавируса. До этого времени нелегалы могут выехать из страны без наложения санкций.
Ранее «Фонтанка» писала, что для трудовых мигрантов в РФ ужесточили условия пребывания на территории страны. Теперь они должны будут сдавать экзамены на знание русского языка, истории и основ законодательства России раз в три года.