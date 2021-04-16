Мораторий завершается. Нелегальных мигрантов просят на выход до 15 июня

Министерство внутренних дел РФ потребовало от государств СНГ вывезти своих граждан, нелегально находящихся на территории России, до 15 июня 2021 года.



Как сообщает 16 апреля РИА Новости со ссылкой на первого замглавы МВД РФ Александра Горового, согласно статистике ведомства, на сегодняшний день в России нелегально проживают более 332 тысяч мигрантов из Узбекистана, 247 тысяч — из Таджикистана, 152 тысячи — с Украины, 120 тысяч — из Азербайджана, 115 тысяч — из Киргизии, 61 тысяча — из Армении, 56 тысяч — из Молдавии, 49 тысяч — из Казахстана.

