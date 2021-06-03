Катастрофичную нехватку мигрантов на российских стройках хотят ликвидировать уже летом

О планах и чаяниях Минстроя рассказал 3 июня на полях Петербургского экономического форума Ирек Файзуллин, министр строительства и ЖКХ.



«Если бы решение принимал я, то бы разрешил прямо сейчас. Пока могу сказать, что мы очень постараемся не потерять летний сезон», — поделился своим мнением о возможности открыть въезд мигрантам в Россию министр.

На ПМЭФ сегодня, 3 июня, свою оценку ситуации с мигрантами на российских стройках озвучил и вице-премьер Марат Хуснуллин.

Ранее, на фоне нехватки строителей-мигрантов, возникшей из-за коронавирусных ограничений, власти озвучили и всячески сейчас продвигают в массы идею использования на стройплощадках труда заключённых. Изначально её высказал глава ФСИН, а Минюст, ряд депутатов, бывших и действующих чиновников поддержали. По данным соцопроса, большинство россиян одобряет эту инициативу.