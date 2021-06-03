Вице-премьер Марат Хуснуллин назвал нехватку мигрантов на российских стройках «катастрофической»

Катастрофическую характеристику ситуации с мигрантами на российских стройках дал вице-премьер Марат Хуснуллин на Петербургском международном экономическом форуме. Слова чиновника приводит 3 июня РИА Новости.



«Сейчас ситуация по мигрантам и трудовым ресурсам выходит, я бы сказал, на катастрофический уровень. Цены на трудовые ресурсы выросли на 50–100 % . При этом у нас не то что денег нет, у нас людей нет: тех, кто может строить», — посетовал вице-премьер.



По словам Хуснуллина, регламент въезда рабочих для российских строек упростят. Предложение уже подготовили и планируют новые послабления вынести на рассмотрение премьер-министру Мишустину.

