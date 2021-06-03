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Вице-премьер Марат Хуснуллин назвал нехватку мигрантов на российских стройках «катастрофической»

Катастрофическую характеристику ситуации с мигрантами на российских стройках дал вице-премьер Марат Хуснуллин на Петербургском международном экономическом форуме. Слова чиновника приводит 3 июня РИА Новости.

«Сейчас ситуация по мигрантам и трудовым ресурсам выходит, я бы сказал, на катастрофический уровень. Цены на трудовые ресурсы выросли на 50–100 %. При этом у нас не то что денег нет, у нас людей нет: тех, кто может строить», — посетовал вице-премьер.

По словам Хуснуллина, регламент въезда рабочих для российских строек упростят. Предложение уже подготовили и планируют новые послабления вынести на рассмотрение премьер-министру Мишустину.

Напомним, на фоне нехватки строителей-мигрантов, возникшей из-за коронавирусных ограничений, власти всерьёз рассматривают и продвигают в массы идею использования труда заключённых. Изначально её высказал глава ФСИН, а Минюст, ряд депутатов, бывших и действующих чиновников поддержали. По данным соцопросов, большинство россиян одобряет эту инициативу.

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Комментарии (11)

aaignat
Шо он нисёт
260843741
То про очереди из мигрантов пишут, то на стройках работать некому. Собрать всех таких и предъявить, или на стройку работать (а они умеют, просто лень), или выдворяем. Сразу наберут с избытком.
dedmoroz_5e4d8827384c2
констатирует Росстат
а регулятор должен предлагать пути решения проблемы
например, бартером можно платить дополнительно: поработал 5 лет, получи квартиру в новом доме

сразу очередь на стройку выстроится.
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