Пересмотрели фильм «Леон». На севере Петербурга задержаны двое, которые стреляли из винтовки с оптическим прицелом и ранили пешехода

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 7 июня, сообщение о стрельбе, которая ведется из окна дома по Сестрорецкой улице, поступила в полицию Приморского района 5 июня около девяти вечера. Выехавший на вызов наряд выяснил, что от дома 2 по указанной улице увезли в больницу мужчину с раной головы. Полицейские задержали в одной из квартир 34-летнюю женщину и 39-летнего мужчину. Также в квартире нашли пневматическую винтовку с оптическим прицелом.

57-летний мужчина с раной головы был госпитализирован в Приморском районе. Полиция нашла двоих стрелков и винтовку.

Пара была доставлена в территориальный отдел полиции. В отношении 39-летнего гражданина составлен протокол по статье «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».



Винтовку изъяли, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



Пострадавшего мужчину после оказания медицинской помощи отпустили на амбулаторное лечение.



Еще двоих доставили в отдел полиции Василеостровского района за стрельбу из окна машины.



По данным ГУ МВД, накануне около двух дня на Морской набережной у дома 9 наряд патрульно-постовой службы заметил автомобиль «Ленд Ровер», в котором находились двое мужчин. Прямо на глазах полицейских один из находившихся в иномарке высунул руку из автомобиля и произвел выстрел из предмета, похожего на пистолет, в направлении кустов в районе ЗСД.



Машину тут же остановили, а двоих 57-летних мужчин из нее доставили в территориальный отдел полиции.



Как оказалось, один из них решил таким образом продемонстрировать пневматический пистолет, купленный в 2010 году. Оружие изъято.

