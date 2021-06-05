Рыцаря печального образа могли наблюдать прохожие в Петербурге. Пока в Минтрансе ломают головы над статусом средств индивидуальной мобильности, пешеход определил его по своему усмотрению — хотя бы в центре города.



Камера наблюдения «поймала» решительного пешехода на углу 8-й Советской и Мытнинской. Запись оказалась в распоряжении «Фонтанки» 5 июня, но само действо развернулось накануне во втором часу дня.