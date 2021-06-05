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Мой отдых — жаркий бой. В центре Петербурга пешеход показал, где место самокатам

Камера сняла бой с самокатами в центре Петербурга

Рыцаря печального образа могли наблюдать прохожие в Петербурге. Пока в Минтрансе ломают головы над статусом средств индивидуальной мобильности, пешеход определил его по своему усмотрению — хотя бы в центре города.

Камера наблюдения «поймала» решительного пешехода на углу 8-й Советской и Мытнинской. Запись оказалась в распоряжении «Фонтанки» 5 июня, но само действо развернулось накануне во втором часу дня.

«Фонтанка.ру»

Судя по видео, мужчина не смог пройти мимо оставленных у перекрёстка кикшеринговых самокатов. Оценив фронт работ, он ухватил крайний, выволок на проезжую часть и «припарковал» перед пешеходным переходом. Та же участь постигла остальные самокаты. В жёсткости парковки видится «зуб» на двухколёсный транспорт.

По словам очевидцев, перекрёсток — не единственное место, где бунтующий пешеход освобождал тротуар. Его же видели неподалёку пинающим самокаты на газон.

После участившихся случаев травмирования людей самокатами в Совете по правам человека при президенте РФ сообщили о своих предложениях по регулированию для МВД, но в министерстве ответили — рано. Перед тем, как разрабатывать правила, необходимо разобраться с правовым статусом самокатчиков. Этим, как уточнили в МВД, занят Минтранс.

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Комментарии (6)

260569221
Дурачек какой то…
Сбежал из психушки? Или жара действует ??
fortun
Если не понятно,от чего весь сыр-бор-ищите экономическую составляющую.
VF812
хм... и чо? и ничо))
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