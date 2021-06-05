Пожарно-спасательные подразделения, медики и специалисты газовой службы работают в Красногвардейском районе Петербурга утром 5 июня. По предварительным данным, в квартире рванул газ.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, в 6:50 спасателей вызвали на проспект Энтузиастов, 18/1. «В девятиэтажном доме в квартире на 5-м этаже в результате происшествия произошло частичное повреждение стены (обнаружены трещины в стене со смежной квартирой)», — уточнили в ведомстве.

Из дома эвакуировали 40 человек — жильцов одной парадной. По предварительным данным МЧС, пострадал один человек.