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Из девятиэтажки на северо-востоке Петербурга эвакуировали жильцов. Службы проверяют информацию о рванувшем газе

На проспекте Энтузиастов рванул газ, пострадал человек

Пожарно-спасательные подразделения, медики и специалисты газовой службы работают в Красногвардейском районе Петербурга утром 5 июня. По предварительным данным, в квартире рванул газ.

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Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, в 6:50 спасателей вызвали на проспект Энтузиастов, 18/1. «В девятиэтажном доме в квартире на 5-м этаже в результате происшествия произошло частичное повреждение стены (обнаружены трещины в стене со смежной квартирой)», — уточнили в ведомстве.

Из дома эвакуировали 40 человек — жильцов одной парадной. По предварительным данным МЧС, пострадал один человек.

В «ПетербургГазе» «Фонтанке» сообщили, что в службу поступила информация о том, что в квартире на Энтузиастов предположительно произошёл взрыв. «По прибытии было обнаружено, что газовое оборудование в квартире не пострадало, газоснабжение плиты отключено. Взрыв произошёл в дальней от кухни комнате. Пострадал мужчина, он направлен в медицинское учреждение Обстоятельства выясняются», — рассказали в пресс-службе.

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Комментарии (8)

hal9000
Наверно мужик сидел разбирал гранату..устал решил перекупить..вдруг неожиданно позвонил телефон..это позвонил второй знакомый его мужик спросить не стырил ли он у него гранату..а тот мол да как я мог..мы же с тобой давние друзья служили вместе ..и на слове вместе сделал последнюю затяжку и хотел было выкинуть окурок с балкона а тот отрекошетил от ограды балкона сначала в лоб мужику а потом улетел на разобранную гранату..
Вера Симакова
На проспект Энтузиастов, когда построили там дома, то туда заселяли цыган с Пороховых, вместе с конями живыми, только голубей куда-то дели. Морды коней из окон торчали на 1-х этажах. Это было в конце 70-х начале 80-х. Олимпийскую деревню там сначала построили. У публики, населяющей проспект Энтузиастов может быть все, что угодно и за домами никто не следит
Ivan Ivanovich
Что такое «рванул газ» ?
Я русский, родился в Ленинграде, но я не понимаю что это значит ?
Произошел взрыв ? Вырвало давлением задвижку ? Еще что- нибудь ?
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