Пожарно-спасательные подразделения, медики и специалисты газовой службы работают в Красногвардейском районе Петербурга утром 5 июня. По предварительным данным, в квартире рванул газ.
Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, в 6:50 спасателей вызвали на проспект Энтузиастов, 18/1. «В девятиэтажном доме в квартире на 5-м этаже в результате происшествия произошло частичное повреждение стены (обнаружены трещины в стене со смежной квартирой)», — уточнили в ведомстве.
Из дома эвакуировали 40 человек — жильцов одной парадной. По предварительным данным МЧС, пострадал один человек.
В «ПетербургГазе» «Фонтанке» сообщили, что в службу поступила информация о том, что в квартире на Энтузиастов предположительно произошёл взрыв. «По прибытии было обнаружено, что газовое оборудование в квартире не пострадало, газоснабжение плиты отключено. Взрыв произошёл в дальней от кухни комнате. Пострадал мужчина, он направлен в медицинское учреждение Обстоятельства выясняются», — рассказали в пресс-службе.