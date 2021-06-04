Второму «сантехнику», подозреваемому в лишении мужской чести иностранного гостя, продлили срок задержания — мало доказательств

Второму задержанному по подозрению в ограблении иностранца и насильственных действиях сексуального характера по отношению к нему так и не избрали меру пресечения. Октябрьский районный суд 4 июня продлил Хаганну Рамизу Зейналову срок задержания ещё на 72 часа.
Как отмечает объединённая пресс-служба судов Петербурга, заседание было отложено по ходатайству следователя для предоставления в суд дополнительных доказательств, свидетельствующих о причастности Зейналова к совершению преступлений, в которых он подозревается.
Мужчина, как и его знакомый Максим Юмашев, отправленный под стражу накануне, подозревается в грабеже и насильственных действиях сексуального характера. История, рассказанная пострадавшим 20-летним студентом Стэнфорда, такова — 31 мая он вызвал сантехника в свою съемную квартиру на Галерной, чтобы устранить засор в трубе. На адрес приехали двое. По данным СК, они по очереди совершили насильственные действия сексуального характера по отношению к иностранцу, а затем забрали у него телефон, 30 тысяч рублей и банковские карты.