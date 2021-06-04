Второму «сантехнику», подозреваемому в лишении мужской чести иностранного гостя, продлили срок задержания — мало доказательств

Второму задержанному по подозрению в ограблении иностранца и насильственных действиях сексуального характера по отношению к нему так и не избрали меру пресечения. Октябрьский районный суд 4 июня продлил Хаганну Рамизу Зейналову срок задержания ещё на 72 часа.



Как отмечает объединённая пресс-служба судов Петербурга, заседание было отложено по ходатайству следователя для предоставления в суд дополнительных доказательств, свидетельствующих о причастности Зейналова к совершению преступлений, в которых он подозревается.

