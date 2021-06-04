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Второму «сантехнику», подозреваемому в лишении мужской чести иностранного гостя, продлили срок задержания — мало доказательств

Второму задержанному по подозрению в ограблении иностранца и насильственных действиях сексуального характера по отношению к нему так и не избрали меру пресечения. Октябрьский районный суд 4 июня продлил Хаганну Рамизу Зейналову срок задержания ещё на 72 часа.

Как отмечает объединённая пресс-служба судов Петербурга, заседание было отложено по ходатайству следователя для предоставления в суд дополнительных доказательств, свидетельствующих о причастности Зейналова к совершению преступлений, в которых он подозревается.

Мужчина, как и его знакомый Максим Юмашев, отправленный под стражу накануне, подозревается в грабеже и насильственных действиях сексуального характера. История, рассказанная пострадавшим 20-летним студентом Стэнфорда, такова — 31 мая он вызвал сантехника в свою съемную квартиру на Галерной, чтобы устранить засор в трубе. На адрес приехали двое. По данным СК, они по очереди совершили насильственные действия сексуального характера по отношению к иностранцу, а затем забрали у него телефон, 30 тысяч рублей и банковские карты.

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Комментарии (3)

Александр Киселёв
Так конечно , иностранец , неправильно объяснил, какую из труб надо прочищать ))
Василий Марущак
Каждый немецкий сантехник мечтает, чтобы хоть раз его вызвали просто кран починить
265843015
Выглядит как акция, прочистим трубу, прочистка второй в подарок.
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