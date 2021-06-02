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СК: Иностранец потерял мужскую честь во время визита сантехников в квартиру в Петербурге

Гражданин Германии пустил в квартиру грабителей ночью из-за засорившейся канализации.

Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 2 июня, 20-летний турист, гражданин иностранного государства, вызвал в связи с засорившейся канализацией 31 мая в квартиру на Галерной улице, которую арендовал, сантехников.

«Прибывший по вызову подозреваемый совместно с соучастником поочередно совершили насильственные действия сексуального характера в отношении потерпевшего, после чего открыто похитили его мобильный телефон, 30 тысяч рублей, а также банковские карты», — сообщает ведомство.

«Фонтанка» писала о том, что по подозрению в насилии над гражданином Германии задержан 30-летний житель Купчино. СК готовится к предъявлению обвинения по статьям «Грабеж» и «Насильственные действия сексуального характера».

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и предъявлении ему обвинения. Проводятся мероприятия, направленные на установление местонахождения соучастника подозреваемого и привлечение его к уголовной ответственности.

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Комментарии (9)

Piter Russo
Видимо немец пользовался гугл переводчиком.. не понял контекст текста телеграмм-канала с фразой про круглосуточной прочистке проходов)))
SERGEY111
Питерские сантехники оказались с руками - прочистили не только засорившийся фланец но и продудолили немцу сифон .
AVasil
Что-то немцы активизировались.
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