СК: Иностранец потерял мужскую честь во время визита сантехников в квартиру в Петербурге

Гражданин Германии пустил в квартиру грабителей ночью из-за засорившейся канализации.
Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 2 июня, 20-летний турист, гражданин иностранного государства, вызвал в связи с засорившейся канализацией 31 мая в квартиру на Галерной улице, которую арендовал, сантехников.
«Прибывший по вызову подозреваемый совместно с соучастником поочередно совершили насильственные действия сексуального характера в отношении потерпевшего, после чего открыто похитили его мобильный телефон, 30 тысяч рублей, а также банковские карты», — сообщает ведомство.
«Фонтанка» писала о том, что по подозрению в насилии над гражданином Германии задержан 30-летний житель Купчино. СК готовится к предъявлению обвинения по статьям «Грабеж» и «Насильственные действия сексуального характера».
Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и предъявлении ему обвинения. Проводятся мероприятия, направленные на установление местонахождения соучастника подозреваемого и привлечение его к уголовной ответственности.