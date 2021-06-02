СК: Иностранец потерял мужскую честь во время визита сантехников в квартиру в Петербурге

Гражданин Германии пустил в квартиру грабителей ночью из-за засорившейся канализации.



Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 2 июня, 20-летний турист, гражданин иностранного государства, вызвал в связи с засорившейся канализацией 31 мая в квартиру на Галерной улице, которую арендовал, сантехников.

«Прибывший по вызову подозреваемый совместно с соучастником поочередно совершили насильственные действия сексуального характера в отношении потерпевшего, после чего открыто похитили его мобильный телефон, 30 тысяч рублей, а также банковские карты», — сообщает ведомство.

