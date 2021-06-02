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В Петербурге задержали парня, подозреваемого в надругательстве над немецким студентом

Меньше чем за сутки уголовный розыск Адмиралтейского УМВД задержал подозреваемого в насилии над 20-летним гражданином Германии в центре Петербурга.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 2 июня, вчера около десяти вечера в Рыбацком полицейские остановили 30-летнего жителя Купчино. Его доставили в следственный отдел по Адмиралтейскому району Следственного комитета Петербурга.

По версии следствия, 1 июня около половины второго ночи он вместе с еще одним, пока неизвестным гражданином позвонил в дверь квартиры на Галерной улице, где проживал иностранный студент. Как потом сообщал потерпевший, в отношении него были произведены насильственные действия сексуального характера, после чего из квартиры пропал его мобильный телефон, а также кошелек с примерно 30 тысячами рублей.

Задержанный ранее к уголовной ответственности не привлекался. Он ведет хаотическую жизнь в соцсетях: раз в год удаляет страницы с сообщениями о том, что его хотят опозорить перед друзьями либо его преследует мировое правительство. Пока мужчина задержан на двое суток, решается вопрос о предъявлении обвинения, а также избрании ему меры пресечения.

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Комментарии (18)

killbeachtrash
Буквально воспринял лозунг "Можем повторить !".
nuga
30 лет -все ещё парень?да,с такими достижениями теперь осталось последнее-покорять тюрьму.Следователи хоть руки моют после работы ? кабинет -антисептиком ,а лучше простой хлоркой .
W Bons
репарация как есть , теперь парню нужно дождаться японцев и отомстить за Цусиму
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