В Петербурге задержали парня, подозреваемого в надругательстве над немецким студентом

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 2 июня, вчера около десяти вечера в Рыбацком полицейские остановили 30-летнего жителя Купчино. Его доставили в следственный отдел по Адмиралтейскому району Следственного комитета Петербурга.



По версии следствия, 1 июня около половины второго ночи он вместе с еще одним, пока неизвестным гражданином позвонил в дверь квартиры на Галерной улице, где проживал иностранный студент. Как потом сообщал потерпевший, в отношении него были произведены насильственные действия сексуального характера, после чего из квартиры пропал его мобильный телефон, а также кошелек с примерно 30 тысячами рублей.

