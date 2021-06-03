FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+23°C/Завтра: +23
73.50р89.69р
ТЕМА ДНЯ

ПМЭФ-2021. Онлайн на «Фонтанке»

ПМЭФ-2021А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
1
Печать

Купчинский сантехник арестован по подозрению в похищении мужской чести и вещей гражданина Германии

Октябрьский районный суд отправил под домашний арест Максима Юмашева, которому инкриминируют насильственные действия сексуального характера и грабеж. Потерпевшим по делу выступает гражданин Германии.

Как сообщает 3 июня объединённая пресс-служба судов Петербурга, процесс проходил в закрытом режиме. Юмашев и защитник просили домашний арест, так как подозреваемый свою вину отрицает, желает сотрудничать со следствием и на немца повлиять не сможет, так как тот скоро улетает из России. Суд с доводами защиты Юмашева согласился, отказав следствию.

20-летний турист 31 мая вызвал сантехника в свою съемную квартиру на Галерной, чтобы устранить засор в трубе. На адрес приехали двое. По данным СК, они по очереди совершили насильственные действия сексуального характера по отношению к иностранцу, а затем забрали у него телефон, 30 тысяч рублей и банковские карты.

По теме (2)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Athair
Предлагаю запретить вместе с японскими мультиками и немецкие фильмы! Там сантехники такое вытворяют!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний