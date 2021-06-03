Купчинский сантехник арестован по подозрению в похищении мужской чести и вещей гражданина Германии

Октябрьский районный суд отправил под домашний арест Максима Юмашева, которому инкриминируют насильственные действия сексуального характера и грабеж. Потерпевшим по делу выступает гражданин Германии.
Как сообщает 3 июня объединённая пресс-служба судов Петербурга, процесс проходил в закрытом режиме. Юмашев и защитник просили домашний арест, так как подозреваемый свою вину отрицает, желает сотрудничать со следствием и на немца повлиять не сможет, так как тот скоро улетает из России. Суд с доводами защиты Юмашева согласился, отказав следствию.
20-летний турист 31 мая вызвал сантехника в свою съемную квартиру на Галерной, чтобы устранить засор в трубе. На адрес приехали двое. По данным СК, они по очереди совершили насильственные действия сексуального характера по отношению к иностранцу, а затем забрали у него телефон, 30 тысяч рублей и банковские карты.