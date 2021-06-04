Петербургский детектив. Суд отправил в колонию участников кражи сейфов из офиса охранной организации

Как сообщает объединенная пресс-служба судов 4 июня, детективная история произошла в январе 2020 года в Петроградском районе в помещении частной охранной организации на Малом проспекте. Как установил суд, на тот момент начальник службы безопасности компании разработал план хищения сейфов с 2 млн внутри, которые принадлежали его коллеге. Он нашел троих, которые закупили цепь, замок, переносные радиостанции, мобильные телефоны, специальную одежду, обувь, шапки-маски, перчатки, клей, металлический пруток, сумку-баул, фонарик, а также использовали автомобиль «Опель Антара», принадлежащий одному из них. Сам сотрудник ЧОО раздобыл магнитный ключ от калитки забора, огораживающего территорию организации.

29 января трое наемников припарковали машину неподалеку от офиса компании, после чего один из них позвонил в ЧОО и сообщил о ЧП в охраняемом детскому саду № 77. Когда сотрудники улетели на вызов, мужчины проникли на территорию фирмы с помощью магнитного ключа. Один остался на «стреме», второй вернулся к машине, третий прошел к зданию. Там он повесил металлическую цепь с замком на решетку ворот и таким образом блокировал возможный проход сотрудников к помещению начальников службы охраны, в котором находилась цель кражи — сейфы. Затем вор открыл ключом дверь, а в замок вставил металлический пруток и залил его клеем, чтобы невозможно было определить способ открывания замка. Из помещения он вынес три металлических ящика с 2 млн рублей. Их отнесли в автомобиль и увезли в пункт приема металла в Невском районе.



В процессе вину признали все, кроме бывшего сотрудника охранной организации. В итоге он и получил больше всех — 5 лет в колонии общего режима и был взят под стражу в зале суда. Тот, кто выносил сейфы, получил два года в колонии. Два оставшихся подельника отделались условными сроками.

