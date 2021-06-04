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Дмитрий Мазепин «снялся» с сессии ПМЭФ за секунду до начала. Накануне о деньгах «олигарха с Урала» заявил Протасевич

В сессии ПМЭФ не стал участвовать гендиректор АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Генеральный директор и бенефициар АО «ОХК «УРАЛХИМ» Дмитрий Мазепин 4 июня не принял участия в сессии ПМЭФ, где был анонсирован в качестве участника.

По времени это совпало с покаянным интервью белорусского оппозиционера Романа Протасевича, где он говорил о финансировании протеста из России.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», Мазепин должен был принять участие в сессии «Еда, помноженная на технологии», которая проходит при поддержке АО «ОХК «УРАЛХИМ». Мероприятие началось с задержкой, а за минуту до начала табличку с фамилией предпринимателя убрали из президиума, кресло занял председатель совета директоров компании Дмитрий Коняев.

Накануне было опубликовано интервью основателя канала Nexta Романа Протасевича, который сообщил, что спонсорские деньги приходили в том числе от российской компании, связанной с Уралом и горной добычей, а её владелец — олигарх и конкурент Михаила Гуцериева.

Рейс Афины — Вильнюс сел в Минске 23 мая после того, как экипажу сообщили о бомбе на борту. По данным авиакомпании, информацию о минировании передали белорусские диспетчеры, они же дали указание посадить самолёт. Данные о минировании не подтвердились. При проверке был задержан Протасевич и его девушка, россиянка Софья Сапега. Оба были арестованы и отправлены в СИЗО.

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Комментарии (5)

Милая +
Политика и экономика взаимосвязаны. Получается политическая экономия в действии. А её изучение отменили в отечественных вузах...
***_555
Этак и до финансирования бындеровцив газмясом дойдёт?
kоt-obormot
Скоро видимо до «Слово и дело!» дойдет. На кого покажут - того и ога!
21 век на дворе...
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