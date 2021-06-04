Дмитрий Мазепин «снялся» с сессии ПМЭФ за секунду до начала. Накануне о деньгах «олигарха с Урала» заявил Протасевич

По времени это совпало с покаянным интервью белорусского оппозиционера Романа Протасевича, где он говорил о финансировании протеста из России.



Как сообщает корреспондент «Фонтанки», Мазепин должен был принять участие в сессии «Еда, помноженная на технологии», которая проходит при поддержке АО «ОХК «УРАЛХИМ». Мероприятие началось с задержкой, а за минуту до начала табличку с фамилией предпринимателя убрали из президиума, кресло занял председатель совета директоров компании Дмитрий Коняев.



Накануне было опубликовано интервью основателя канала Nexta Романа Протасевича, который сообщил, что спонсорские деньги приходили в том числе от российской компании, связанной с Уралом и горной добычей, а её владелец — олигарх и конкурент Михаила Гуцериева.

