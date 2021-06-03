FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+20°C/Завтра: +23
73.26р89.26р
ТЕМА ДНЯ

ПМЭФ-2021. Онлайн на «Фонтанке»

ПМЭФ-2021А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
2
Печать

Опубликовано видео с признанием Протасевича. Он подтвердил, что организовывал протестные акции, и заявил, что сам согласился на интервью

Основатель оппозиционного белорусского Telegram-канала Nexta Роман Протасевич признал вину в организации несанкционированных акций протеста после президентских выборов в Минске, призывая людей выходить на улицу. Об этом он сообщил 3 июня в интервью национальному телеканалу ОНТ.

«Я открыто признаю, что я был одним из тех людей, которые опубликовали призывы выйти на улицу 9-го числа (августа. — Прим. ред.). Как только мне предоставили документы, предъявили обвинение… Я сразу признал вину по 342-й статье (организация действий, грубо нарушающих общественный порядок. — Прим. ред.), организация массовых несанкционированных акций», — отметил Протасевич.

видео: с сайта РИА Новости

Говоря о своем самочувствии, арестованный оппозиционер сказал, что немного простыл, но чувствует себя прекрасно.

«Чувствую (себя) прекрасно. Единственно, немного простывший, но это не является причиной для того, чтобы откладывать разговор», — подчеркнул он.

Протасевич также добавил, что добровольно согласился на интервью государственному телеканалу, заявив, что его не гримировали перед камерой, чтобы скрыть какие-то телесные повреждения, как предполагают комментаторы в интернете.

Также экс-главред Nexta рассказал о том, кто финансирует Светлану Тихановскую и других оппозиционных политиков. В частности, по его словам, это правительства ряда стран и предприниматели.

Кроме этого, Протасевич назвал имена тех, кто координировал протест в Беларуси.

Рейс Афины — Вильнюс сел в Минске 23 мая после того, как экипажу сообщили о бомбе на борту. По данным авиакомпании, информацию о минировании передали белорусские диспетчеры, они же дали указание посадить самолёт. Данные о минировании не подтвердились. При проверке был задержан Протасевич и его девушка, россиянка Софья Сапега. Оба были арестованы и отправлены в СИЗО.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

kоt-obormot
То что агентом 12 разведок был одновременно - не признал?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний