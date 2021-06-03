«Я открыто признаю, что я был одним из тех людей, которые опубликовали призывы выйти на улицу 9-го числа (августа. — Прим. ред .). Как только мне предоставили документы, предъявили обвинение… Я сразу признал вину по 342-й статье (организация действий, грубо нарушающих общественный порядок. — Прим. ред .), организация массовых несанкционированных акций», — отметил Протасевич.

Основатель оппозиционного белорусского Telegram-канала Nexta Роман Протасевич признал вину в организации несанкционированных акций протеста после президентских выборов в Минске, призывая людей выходить на улицу. Об этом он сообщил 3 июня в интервью национальному телеканалу ОНТ.

видео: с сайта РИА Новости

Говоря о своем самочувствии, арестованный оппозиционер сказал, что немного простыл, но чувствует себя прекрасно.



«Чувствую (себя) прекрасно. Единственно, немного простывший, но это не является причиной для того, чтобы откладывать разговор», — подчеркнул он.



Протасевич также добавил, что добровольно согласился на интервью государственному телеканалу, заявив, что его не гримировали перед камерой, чтобы скрыть какие-то телесные повреждения, как предполагают комментаторы в интернете.



Также экс-главред Nexta рассказал о том, кто финансирует Светлану Тихановскую и других оппозиционных политиков. В частности, по его словам, это правительства ряда стран и предприниматели.



Кроме этого, Протасевич назвал имена тех, кто координировал протест в Беларуси.

