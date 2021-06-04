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«Сыну своему спасибо скажи». Закладчика наркотиков признали виновным и отпустили из зала суда

Осуждённый за попытку сбыта запрещенного петербуржец получил десятилетнюю отсрочку. А если правильно услышит судью, то и вовсе избежит наказания.

автор фото Лена Ваганова / «Фонтанка.ру»
автор фото Лена Ваганова / «Фонтанка.ру»
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Суд в Петербурге вынес редкое решение по «народной» статье. За особо тяжкое преступление отец-одиночка получил отсрочку от наказания. После полугода в СИЗО петербуржца освободили в зале суда, дали возможность вернуться к сыну и попробовать начать новую жизнь.

Преступление

На улице подмораживало. Декабрьским днём на газонах лежал первый снег. Андрей всё равно решил ехать на велосипеде. Так можно быстрее охватить нужные адреса. В последнее время точек стало больше. Предыдущего закладчика приняли, приходилось ездить не в свои районы.

Маршрут пролегал из Кировского в Красносельский. С проспекта Стачек Андрей свернул на Ленинский. Велосипед бросил на улице и забежал в парадную. Хотелось побыстрее закончить и вернуться к сыну.

Через пару минут в окне парадной Андрей увидел автомобиль ППС, побежал по лестнице вниз. Реагирующие на движение датчики света начали мигать в окнах. Из автомобиля вышел полицейский и направился к двери.

Андрей скинул оставшийся товар за батарею и принялся удалять фотографии с телефона. Дверь парадной открылась, и он носом к носу столкнулся с полицейским. Отнекиваться было бы глупо, в телефоне осталось открытое приложение, за батареей покоились пакетики с отпечатками пальцев.

Уже из кабинета следователя Андрею дали позвонить домой. После разговора с матерью трубку взял четырёхлетний сын. «Папка, тебя арестовали?» — спросил он.

Семья

У Андрея Дечкина две страницы «ВКонтакте». Обеими он уже давненько не пользовался, и обе раскрывают его жизнь с разных сторон. В одном профиле на аватарке красуется припаркованный Porsche, в альбомах сохранена картинка с пачкой долларов, на фото Андрей целует блондинку в солнечных очках.

На второй странице большую часть фотоальбомов занимают карточки с мальчиком. Можно проследить, как ребёнок рос. Вот он улыбается, сидя на горшке, потом заснул в сидячей коляске во время прогулки, пьёт из бутылочки у папы под мышкой, фотографируется у ёлки в детском саду, катается на пони, ловит рыбу, улыбается в камеру с венком из кленовых листьев на голове.

Когда Стёпа появился на свет, его родители жили вместе. Андрей вспоминает вечную нехватку денег, вредные привычки жены, её нежелание заниматься ребёнком. В итоге супруги разругались, Андрей вместе со Стёпой уехал к своей матери. Через пару дней жена позвонила с извинениями и позвала мужа вернуться. Но воссоединение так и не состоялось. Мама мальчика исчезла, позже Андрей узнал, что она уехала в Москву.

«Она стала звонить и говорить, что сейчас мы встанем на ноги и я Стёпу заберу, — вспоминает Андрей. — Я не хотел его отдавать, хотел сам воспитывать. Потому что это не игрушка, нельзя, чтобы он со мной пожил, а потом она пришла в любой момент и забрала его. Я обратился в опеку».

Уже бывшая жена Андрея написала нотариальный отказ от ребёнка. Когда Стёпе было 8 месяцев, он остался с папой вдвоём.

— Что самое трудное было в воспитании сына? — спрашиваю Андрея.

— Ничего, — пожимает плечами он. — Я даже по больницам с ним вместо матери ездил. Брал отгулы на работе, утром вставал, брал коляску и зимой на автобусе. Из бутылочки его кормил.

Андрей показывает, как укачивал ребёнка перед сном: «Я как-то по-своему напевал, на-на-на».

Наказание

У Андрея неполное среднее образование, учился на автомеханика, но бросил. Всю жизнь прожил в Петергофе. Подрабатывал в разных конторах. До пандемии трудился монтажником вентиляционных систем. Мотался по командировкам от объекта до объекта, сын в это время оставался у бабушки.

С наступлением локдауна заказы закончились и работодатель больше не смог ничего предложить. Петербуржец оформился в центр занятости, получал пособие, но трудоустроиться не смог.

«Снялся из центра занятости, деньги нужны. Знал, что есть такая работа. Нашел через приложение, мне написали, что можно работать, сколько денег, как и чего», — говорит Андрей. С сентября по декабрь 2020-го он разносил закладки. Свободное время проводил с ребёнком.

Он не скрывает: были проблемы с зависимостью. Лечился. В 2014 году его судили за покушение на сбыт 0,10 грамма наркотика девушке, участвовавшей в контрольной закупке. Тогда судья приняла во внимание положительную характеристику Андрея с работы, а также его соседство с матерью-пенсионеркой, страдающей тяжёлыми хроническими заболеваниями. Ему назначили наказание в виде условного срока лишения свободы на четыре года. Сейчас судимость погашена.

По словам Андрея, с рождением сына с наркотиками он завязал. Но когда стал закладчиком, запретное оказалось в доступе, и перед самым задержанием сорвался. Уже арестованного его привезли в Кресты, он попросил у врача таблетки для сна. Думал, что из-за отходняка будет не заснуть. Медик таблеток не дал.

Взаперти у Андрея не осталось выбора, как просто пережить этот период. В его камере оказался выпускник Университета Лесгафта, который составил соседям программу физической нагрузки, по ней и занимались. Время коротал за чтением книг про святых и монахов. Перед оглашением приговора исповедался у батюшки. «Я задумался, что мне себя не найти как-то, не знаю, чем заниматься. Понимаете?» — признается Андрей.

Судебный процесс не занял много времени, так как обвиняемый признал вину и дело рассматривали в особом порядке. На суд мать Андрея приносила письма Стёпы для папы и зачитывала их. Мальчик очень скучал.

1 июня председатель Кировского районного суда Владимир Андрианов вынес решение о наказании в виде четырех лет исправительной колонии строгого режима. «Суд отсрочил отбывание наказания до достижения ребенком возраста 14 лет. Дечкин отпущен к сыну в зале суда», — рассказали в объединённой пресс-службе судов Петербурга.

Как объяснила «Фонтанке» адвокат Дечкина Ирина Скурту, согласно Уголовному кодексу, реальное лишение свободы её подзащитному грозит в двух случаях: если он перестанет справляться с родительскими функциями или совершит новое преступление.

«Сейчас это практически стопроцентное освобождение от наказания. По сути, это как условный срок, но довольно длинный. Практически 10 лет он будет под наблюдением, — отметила Скурту. — В моей практике такой приговор за особо тяжкое преступление впервые. Обычно дают отсрочки по ДТП, по причинению вреда по неосторожности по небольшой и средней тяжести, по кражам. Но здесь особый случай, ведь чтобы мужчина один воспитывал ребёнка — это само по себе редкость».

В пяти страницах приговора есть ключевая строчка: «Несовершеннолетний <...> проживает с отцом, который заботится о нем и полностью обеспечивает всем необходимым, ребенок сильно привязан к отцу и ждет его возвращения».

После приговора судья Андрианов обратился к Андрею: «Сегодня 1 июня, День защиты детей, и благодаря вашему ребёнку вы идёте к нему домой, будете находиться вместе с сыном. Очень хотелось, чтобы вы оправдали шанс, который вам дан».

Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

автор фото Лена Ваганова / «Фонтанка.ру»
автор фото Лена Ваганова / «Фонтанка.ру»

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Комментарии (15)

261933551
И с какого перепугу это "народная" статья?
С кем журналистка общается? В каком мире она живёт?
Эти побасенки про "тяжёлую жизнь" бабушке глухой пускай рассказывает.
Если этот, не очень умный, человек не сумел даже на автомеханика выучиться, то это ему Путин мешал?
Рабочих самых разных специальностей катастрофически не хватает, но руками он тоже не умеет, судя по всему.
"Безработный". Обдолбанный торчок, вовлекший в наркозависимость кучу самых разных людей.
И его вина не меньше, чем у организаторов.
260602101
Срочно выдать мужику Отцовский капитал! Можно даже два!
261933551
К чему эти "бабские" (заранее извините) "сопли в сахаре"?
"Понять и простить?"
А это обдолбыш думал о том, для чьих детей он закладки оставляет?
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