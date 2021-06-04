«Сыну своему спасибо скажи». Закладчика наркотиков признали виновным и отпустили из зала суда

автор фото Лена Ваганова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Суд в Петербурге вынес редкое решение по «народной» статье. За особо тяжкое преступление отец-одиночка получил отсрочку от наказания. После полугода в СИЗО петербуржца освободили в зале суда, дали возможность вернуться к сыну и попробовать начать новую жизнь.

Преступление

На улице подмораживало. Декабрьским днём на газонах лежал первый снег. Андрей всё равно решил ехать на велосипеде. Так можно быстрее охватить нужные адреса. В последнее время точек стало больше. Предыдущего закладчика приняли, приходилось ездить не в свои районы.



Маршрут пролегал из Кировского в Красносельский. С проспекта Стачек Андрей свернул на Ленинский. Велосипед бросил на улице и забежал в парадную. Хотелось побыстрее закончить и вернуться к сыну.

Через пару минут в окне парадной Андрей увидел автомобиль ППС, побежал по лестнице вниз. Реагирующие на движение датчики света начали мигать в окнах. Из автомобиля вышел полицейский и направился к двери. Андрей скинул оставшийся товар за батарею и принялся удалять фотографии с телефона. Дверь парадной открылась, и он носом к носу столкнулся с полицейским. Отнекиваться было бы глупо, в телефоне осталось открытое приложение, за батареей покоились пакетики с отпечатками пальцев.

Уже из кабинета следователя Андрею дали позвонить домой. После разговора с матерью трубку взял четырёхлетний сын. «Папка, тебя арестовали?» — спросил он.

Семья

У Андрея Дечкина две страницы «ВКонтакте». Обеими он уже давненько не пользовался, и обе раскрывают его жизнь с разных сторон. В одном профиле на аватарке красуется припаркованный Porsche, в альбомах сохранена картинка с пачкой долларов, на фото Андрей целует блондинку в солнечных очках.



На второй странице большую часть фотоальбомов занимают карточки с мальчиком. Можно проследить, как ребёнок рос. Вот он улыбается, сидя на горшке, потом заснул в сидячей коляске во время прогулки, пьёт из бутылочки у папы под мышкой, фотографируется у ёлки в детском саду, катается на пони, ловит рыбу, улыбается в камеру с венком из кленовых листьев на голове.

Когда Стёпа появился на свет, его родители жили вместе. Андрей вспоминает вечную нехватку денег, вредные привычки жены, её нежелание заниматься ребёнком. В итоге супруги разругались, Андрей вместе со Стёпой уехал к своей матери. Через пару дней жена позвонила с извинениями и позвала мужа вернуться. Но воссоединение так и не состоялось. Мама мальчика исчезла, позже Андрей узнал, что она уехала в Москву.

«Она стала звонить и говорить, что сейчас мы встанем на ноги и я Стёпу заберу, — вспоминает Андрей. — Я не хотел его отдавать, хотел сам воспитывать. Потому что это не игрушка, нельзя, чтобы он со мной пожил, а потом она пришла в любой момент и забрала его. Я обратился в опеку».



Уже бывшая жена Андрея написала нотариальный отказ от ребёнка. Когда Стёпе было 8 месяцев, он остался с папой вдвоём.

— Что самое трудное было в воспитании сына? — спрашиваю Андрея.

— Ничего, — пожимает плечами он. — Я даже по больницам с ним вместо матери ездил. Брал отгулы на работе, утром вставал, брал коляску и зимой на автобусе. Из бутылочки его кормил.

Андрей показывает, как укачивал ребёнка перед сном: «Я как-то по-своему напевал, на-на-на».

Наказание

У Андрея неполное среднее образование, учился на автомеханика, но бросил. Всю жизнь прожил в Петергофе. Подрабатывал в разных конторах. До пандемии трудился монтажником вентиляционных систем. Мотался по командировкам от объекта до объекта, сын в это время оставался у бабушки.

С наступлением локдауна заказы закончились и работодатель больше не смог ничего предложить. Петербуржец оформился в центр занятости, получал пособие, но трудоустроиться не смог.

«Снялся из центра занятости, деньги нужны. Знал, что есть такая работа. Нашел через приложение, мне написали, что можно работать, сколько денег, как и чего», — говорит Андрей. С сентября по декабрь 2020-го он разносил закладки. Свободное время проводил с ребёнком.



Он не скрывает: были проблемы с зависимостью. Лечился. В 2014 году его судили за покушение на сбыт 0,10 грамма наркотика девушке, участвовавшей в контрольной закупке. Тогда судья приняла во внимание положительную характеристику Андрея с работы, а также его соседство с матерью-пенсионеркой, страдающей тяжёлыми хроническими заболеваниями. Ему назначили наказание в виде условного срока лишения свободы на четыре года. Сейчас судимость погашена.

По словам Андрея, с рождением сына с наркотиками он завязал. Но когда стал закладчиком, запретное оказалось в доступе, и перед самым задержанием сорвался. Уже арестованного его привезли в Кресты, он попросил у врача таблетки для сна. Думал, что из-за отходняка будет не заснуть. Медик таблеток не дал.

Взаперти у Андрея не осталось выбора, как просто пережить этот период. В его камере оказался выпускник Университета Лесгафта, который составил соседям программу физической нагрузки, по ней и занимались. Время коротал за чтением книг про святых и монахов. Перед оглашением приговора исповедался у батюшки. «Я задумался, что мне себя не найти как-то, не знаю, чем заниматься. Понимаете?» — признается Андрей.



Судебный процесс не занял много времени, так как обвиняемый признал вину и дело рассматривали в особом порядке. На суд мать Андрея приносила письма Стёпы для папы и зачитывала их. Мальчик очень скучал.

1 июня председатель Кировского районного суда Владимир Андрианов вынес решение о наказании в виде четырех лет исправительной колонии строгого режима. «Суд отсрочил отбывание наказания до достижения ребенком возраста 14 лет. Дечкин отпущен к сыну в зале суда», — рассказали в объединённой пресс-службе судов Петербурга. Как объяснила «Фонтанке» адвокат Дечкина Ирина Скурту, согласно Уголовному кодексу, реальное лишение свободы её подзащитному грозит в двух случаях: если он перестанет справляться с родительскими функциями или совершит новое преступление.

«Сейчас это практически стопроцентное освобождение от наказания. По сути, это как условный срок, но довольно длинный. Практически 10 лет он будет под наблюдением, — отметила Скурту. — В моей практике такой приговор за особо тяжкое преступление впервые. Обычно дают отсрочки по ДТП, по причинению вреда по неосторожности по небольшой и средней тяжести, по кражам. Но здесь особый случай, ведь чтобы мужчина один воспитывал ребёнка — это само по себе редкость».

В пяти страницах приговора есть ключевая строчка: «Несовершеннолетний <...> проживает с отцом, который заботится о нем и полностью обеспечивает всем необходимым, ребенок сильно привязан к отцу и ждет его возвращения». После приговора судья Андрианов обратился к Андрею: «Сегодня 1 июня, День защиты детей, и благодаря вашему ребёнку вы идёте к нему домой, будете находиться вместе с сыном. Очень хотелось, чтобы вы оправдали шанс, который вам дан».

Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»