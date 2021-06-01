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Петербургский суд отложил строгое наказание для отца-одиночки на 10 лет, чтобы его ребёнка не отправили в детдом

Редкую историю об отсрочке исполнения наказания мужчине рассказали 1 июня в объединённой пресс-службе судов Петербурга.

Жителя Северной столицы Андрея Дечкина признали виновным в попытке сбыта наркотиков. Мужчину задержали в декабре прошлого года. С расфасованным синтетическим наркотиком он ходил по Кировскому району. Один положил в вазон на проспекте Стачек, другой — в дверь парадной на Ленинском проспекте. Закончить начатое не успел, полиция задержала его с остатками товара.

Дечкин признал вину, заявил, что из-за пандемии потерял работу и остался без денег. На его иждивении находится четырёхлетний ребёнок. Фактически мужчина — отец-одиночка. За каждую закладку ему предложили 200 рублей.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года в колонии строгого режима, однако отсрочил исполнение до тех пор, пока сыну не исполнится 14 лет. Дечкин отпущен к ребёнку в зале суда.

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Комментарии (5)

Милая +
Почему бы не обязать папашу-одиночку официально трудоустроиться!?
Gorodskoy88
Ну и правильно.
blackcatwhitecat
ну да, надо же и сына успеть научить "ремеслу"...
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