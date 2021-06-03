Как сообщают «Фонтанке» автомобилисты, около 17 часов перекрыли проезд по Дворцовому мосту с Васильевского острова к Дворцовой площади. По данным «Яндекс.Пробок», Университетская набережная и Биржевая площадь встали в плотных заторах, пробка «заползла» и на Биржевой мост.



Аналогичная ситуация была накануне. Очевидцы сообщали, что проезд по мосту перекрывали сотрудники ГИБДД.

Стоит сейчас и Невский проспект в сторону Дворцовой. Плотные пробки в центре наблюдаются также на Большой Конюшенной и Большой Морской. В целом же дороги Петербурга загружены на 6 баллов.