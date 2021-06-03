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Дворцовый мост второй день подряд перекрыт в вечерний час пик

Дорожную ситуацию в центре Петербурга вечером 3 июня вновь осложнило перекрытие Дворцового моста в одну сторону. Стрелка Васильевского острова «покраснела» от пробок.

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Как сообщают «Фонтанке» автомобилисты, около 17 часов перекрыли проезд по Дворцовому мосту с Васильевского острова к Дворцовой площади. По данным «Яндекс.Пробок», Университетская набережная и Биржевая площадь встали в плотных заторах, пробка «заползла» и на Биржевой мост.

Аналогичная ситуация была накануне. Очевидцы сообщали, что проезд по мосту перекрывали сотрудники ГИБДД.

Стоит сейчас и Невский проспект в сторону Дворцовой. Плотные пробки в центре наблюдаются также на Большой Конюшенной и Большой Морской. В целом же дороги Петербурга загружены на 6 баллов.

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Комментарии (1)

kоt-obormot
Шапки ломать - баре развлекаются!
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