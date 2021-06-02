Назван лауреат международной букеровской премии. Он рассказал историю времен Первой мировой войны

Давид Диоп стал первым французским автором, выигравшим этот приз. Он родился в 1966 году в Париже, рос в Сенегале, сейчас живет во Франции, преподает в университете литературу XVIII века.

Объявлено имя обладателя Международной букеровской премии. Информация об итогах была опубликована 2 июня на ее официальном сайте. Победителем стал Давид Диоп с романом «Ночью вся кровь черная». Приз в 50 тысяч фунтов он разделит со своим переводчиком Анной Московакис: букер вручается за книги, вышедшие на английском языке, а победитель — франкоязычный писатель. На языке оригинала книга называлась «Родственная душа» (Frère d'âme).

Герой его книги «Родственная душа» — молодой мужчина, который теряет разум. Это история сенегальского солдата, сражавшегося за Францию на Западном фронте в Первую мировую войну. После смертельного ранения лучшего друга он остается один, далеко от тех и того, что ему дорого. И со временем его боевой азарт начинает пугать даже товарищей по оружию.



В шорт-листе премии была российская писательница Мария Степанова с книгой «Памяти памяти. Романс», посвящённой восстановлению и исследованию её еврейско-русских семейных корней.

Международная Букеровская премия вручается за литературное произведение, переведённое на английский язык и изданное в Великобритании. Она была учреждена в 2005 году как дополнение к Букеровской премии.