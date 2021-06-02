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ЗСД теперь почти на четверть арабский. Катарский инвестфонд договорился о покупке доли в платной дороге в Петербурге

Катарский инвестфонд покупает 25% Западного скоростного диаметра в Петербурге

Фонд Qatar Investment Authority близок к заключению сделки о покупке 24,99% долей в проекте петербургской платной дороги «Западный скоростной диаметр».

О том, что Qatar Investment Authority подисал соглашение о приобретении доли в ООО «Холдинг МСС», сообщается в пресс-релизе ВТБ и QIA 2 июня.

«ООО «ВТБ Инфраструктурный Холдинг» и Суверенным фондом Катара (Qatar Investment Authority, QIA), действующим через свою стопроцентную дочернюю компанию F4 Holding LLC, совместно с другим акционером был подписан договор купли и продажи в отношении 24,99% в капитале ООО "Холдинг МСС"», — говорится в сообщении. Подробности этой сделки не раскрываются. Однако «Фонтанке» сообщили, что по ее итогам у ВТБ сохранится 49% долей.

До недавних пор доли в «Холдинге МСС» делились между ООО «ВТБ инфраструктурный холдинг» (49%), ООО «Дефенсум-инвест» (26,1%) и кипрской компанией Blognot Limited (24,9%). Как рассказывали «Фонтанке» источники, все три этих компании контролировались структурами ВТБ, а кипрская компания появилась в капитале «Холдинга МСС» лишь в середине 2020 года для структурирования будущей сделки по продаже этого пакета.

Сделка будет закрыта во второй половине 2021 года после одобрения в регулирующих органах.

Оператор ЗСД — ООО «Магистраль Северной столицы» — на 100% принадлежит «Холдингу МСС». В 2012 году эта компания подписала с правительством Петербурга концессионное соглашение о достройке и эксплуатации платной дороги в течение 30 лет. В 2020 году выручка «МСС» составила 8,056 млрд рублей, убыток — 332 млн рублей.

До недавних пор, согласно концессионному соглашению, оператор получал из городского бюджета субсидию, покрывающую разницу между собранной платой за проезд и определенной суммой фиксированного дохода. В 2019 году, к примеру, «МСС» получила от города 3,7 млрд рублей, годом ранее — 4,1 миллиарда. Однако по итогам 2020 года было принято решение не выплачивать эту субсидию.

Протяженность ЗСД — 46,6 км, среднесуточное число транзакций — 390 тысяч.

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Комментарии (16)

ElenaLeo
Приехали
265116337
Читаем внимательно:выручка 8 ярдов, убыток 330(прим.) миллионов..кто там? Костин?..в "пандемийный" год?))..гыгы..
Igor_Nikolaevich
Правильный сценарий: выкупить все НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ доли на счет ФНБ.
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