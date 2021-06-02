ЗСД теперь почти на четверть арабский. Катарский инвестфонд договорился о покупке доли в платной дороге в Петербурге

О том, что Qatar Investment Authority подисал соглашение о приобретении доли в ООО «Холдинг МСС», сообщается в пресс-релизе ВТБ и QIA 2 июня.
«ООО «ВТБ Инфраструктурный Холдинг» и Суверенным фондом Катара (Qatar Investment Authority, QIA), действующим через свою стопроцентную дочернюю компанию F4 Holding LLC, совместно с другим акционером был подписан договор купли и продажи в отношении 24,99% в капитале ООО "Холдинг МСС"», — говорится в сообщении. Подробности этой сделки не раскрываются. Однако «Фонтанке» сообщили, что по ее итогам у ВТБ сохранится 49% долей.
До недавних пор доли в «Холдинге МСС» делились между ООО «ВТБ инфраструктурный холдинг» (49%), ООО «Дефенсум-инвест» (26,1%) и кипрской компанией Blognot Limited (24,9%). Как рассказывали «Фонтанке» источники, все три этих компании контролировались структурами ВТБ, а кипрская компания появилась в капитале «Холдинга МСС» лишь в середине 2020 года для структурирования будущей сделки по продаже этого пакета.
Сделка будет закрыта во второй половине 2021 года после одобрения в регулирующих органах.