ЗСД теперь почти на четверть арабский. Катарский инвестфонд договорился о покупке доли в платной дороге в Петербурге

О том, что Qatar Investment Authority подисал соглашение о приобретении доли в ООО «Холдинг МСС», сообщается в пресс-релизе ВТБ и QIA 2 июня.



«ООО «ВТБ Инфраструктурный Холдинг» и Суверенным фондом Катара (Qatar Investment Authority, QIA), действующим через свою стопроцентную дочернюю компанию F4 Holding LLC, совместно с другим акционером был подписан договор купли и продажи в отношении 24,99% в капитале ООО "Холдинг МСС"», — говорится в сообщении. Подробности этой сделки не раскрываются. Однако «Фонтанке» сообщили, что по ее итогам у ВТБ сохранится 49% долей.

